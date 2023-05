Sprema se revolucija: Potomci robova mogli bi dobiti i preko milijun dolara odštete

Radna skupina za proučavanje i razvoj prijedloga za reparacije Afroamerikancima provela je dvije godine proučavajući povijest i sustave koji stavljaju u nepovoljan položaj potomke porobljenih ljudi, a ovog ljeta dat će konačne preporuke o tome kako ispraviti štetu koju su im nanijeli postupci države. Tada će državno zakonodavno tijelo i guverner Gavin Newsom donijeti zakone kojima bi se provele te preporuke.

Uvođenje sustava odštete potomcima porobljenih stanovnika crne boje kože bio bi značajan korak naprijed za rasnu jednakost u SAD-u i moglo bi potaknuti slične napore i u drugim dijelovima te velike zemlje. U nacrtu prijedloga, koji je objavljen u ožujku, radna skupina preporučuje kompenzacijske isplate za stanovnike koji ispunjavaju uvjete za to, a one bi, prema procjenama medija, za neke mogle doseći i do 1,2 milijuna dolara.