Još jedan važan tjedan u Bruxellesu: Sastaju se ministri financija, imaju nekoliko tema

Ministri financija 21 članice europodručja u ponedjeljak popodne u Bruxellesu će raspravljati o međunarodnoj ulozi eura te o globalnim neravnotežama u kontekstu trenutačnih geoekonomskih rizika. Njemačka će na tom sastanku izvijestiti euroskupinu o novoj inicijativi koju je pokrenulo šest država članica EU-a.

Njemački ministar financija Lars Klingbeil pokrenuo je nedavno inicijativu za tješnju suradnju najvećih gospodarstava EU-a, zagovarajući koncept “Europe dviju brzina” kako bi se prevladala ekonomska stagnacija i povećala geopolitička otpornost. Njemačka je pozvala Francusku, Poljsku, Španjolsku, Italiju i Nizozemsku u novu koaliciju, nazvanu "E6", s ciljem ubrzanja donošenja odluka i rješavanja problema sporog rasta.

Sljedeći dan, u utorka sastaju se ministri financija svih 27 država članica, koji će, između ostaloga, razgovarati o gospodarskim i financijskim posljedicama za EU ruske agresije na Ukrajinu. U petak se u Nikoziji sastaju ministri država članica zaduženi za trgovinu koji će razgovarati o trgovinskim odnosima s Kinom te o trgovinskim pregovorima EU-a s trećim državama koji su u tijeku.

Europska komisija će u srijedu objaviti dokument o stanju u regijama uz istočnu granicu EU-a, koje su najviše pogođene ruskom agresijom na Ukrajinu.

Europska unija razmatra i planira ove godine intenzivniju podršku svojim istočnim regijama, posebno onima uz vanjsku granicu, s ciljem jačanja otpornosti, ekonomske kohezije i sigurnosti, uz poseban naglasak na utjecaj rata u Ukrajini.

Europska komisija je za 2026. godinu najavila niz strateških inicijativa fokusiranih na ove regije.