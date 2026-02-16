SVE ČLANICE

Još jedan važan tjedan u Bruxellesu: Sastaju se ministri financija, imaju nekoliko tema

I.H./Hina

16.02.2026 u 01:00

Lars Klingbeil i Roland Lescure
Lars Klingbeil i Roland Lescure Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Bionic
Reading

Sljedeći tjedan u Bruxellesu se sastaju ministri financija eurozone i svih 27 država članica, u Nikoziji se na neformalnom sastanku sastaju ministri zaduženi za trgovinu

Ministri financija 21 članice europodručja u ponedjeljak popodne u Bruxellesu će raspravljati o međunarodnoj ulozi eura te o globalnim neravnotežama u kontekstu trenutačnih geoekonomskih rizika. Njemačka će na tom sastanku izvijestiti euroskupinu o novoj inicijativi koju je pokrenulo šest država članica EU-a.

vezane vijesti

Njemački ministar financija Lars Klingbeil pokrenuo je nedavno inicijativu za tješnju suradnju najvećih gospodarstava EU-a, zagovarajući koncept “Europe dviju brzina” kako bi se prevladala ekonomska stagnacija i povećala geopolitička otpornost. Njemačka je pozvala Francusku, Poljsku, Španjolsku, Italiju i Nizozemsku u novu koaliciju, nazvanu "E6", s ciljem ubrzanja donošenja odluka i rješavanja problema sporog rasta.

Sljedeći dan, u utorka sastaju se ministri financija svih 27 država članica, koji će, između ostaloga, razgovarati o gospodarskim i financijskim posljedicama za EU ruske agresije na Ukrajinu. U petak se u Nikoziji sastaju ministri država članica zaduženi za trgovinu koji će razgovarati o trgovinskim odnosima s Kinom te o trgovinskim pregovorima EU-a s trećim državama koji su u tijeku.

Europska komisija će u srijedu objaviti dokument o stanju u regijama uz istočnu granicu EU-a, koje su najviše pogođene ruskom agresijom na Ukrajinu.

Europska unija razmatra i planira ove godine intenzivniju podršku svojim istočnim regijama, posebno onima uz vanjsku granicu, s ciljem jačanja otpornosti, ekonomske kohezije i sigurnosti, uz poseban naglasak na utjecaj rata u Ukrajini.

Europska komisija je za 2026. godinu najavila niz strateških inicijativa fokusiranih na ove regije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
transport ruske nafte

transport ruske nafte

Mađarski ministar prijeti Hrvatskoj, poslao je pismo ministru Šušnjaru
sporna snimka

sporna snimka

Pupovac o Dabrinom pjevanju: 'Ovo predstavlja neprijateljski čin prema Hrvatskoj'
mora prijaviti eu

mora prijaviti eu

Njemačka odlučila o kontrolama na granicama, čeka se reakcija Bruxellesa

najpopularnije

Još vijesti