podaci eurostata

Unatoč ratu i sankcijama, EU i dalje kupuje ruski plin; Evo koliko je kupila lani

V. B.

13.02.2026 u 21:13

LNG
LNG Izvor: Profimedia / Autor: Julian Leek / Alamy / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Europska unija prošle je godine iz Rusije uvezla ukapljeni prirodni plin (LNG) u vrijednosti od približno 7,4 milijarde eura. To je oko tri posto manje nego 2024. godine (oko 7,6 milijardi eura), pokazuju podaci Eurostata, statističkog ureda EU-a

Dok se na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji raspravalja i između toga kako zaustaviti ruski ratni stroj u Ukrajini podaci Eurostata otkrivaju da EU, koja najviše podupire Ukrajinu, prošle godine iz Rusije uvezla ukapljeni prirodni plin (LNG) u vrijednosti od približno 7,4 milijarde eura.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Tijekom 2025. godine ukupno je uvezeno ukapljenog prirodnog plina u vrijednosti od približno 46 milijardi eura. Najveći dio oko 24,2 milijarde eura stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država, javio je ORF.

Iako je EU ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu uveo opsežne zabrane uvoza fosilnih goriva poput nafte i ugljena, sankcije na plin dugo nisu bile uvedene zbog energetske ovisnosti.

vezane vijesti

Plin trenutno u EU dolazi kao ukapljeni prirodni plin (LNG), a dio isporuka iz Rusije odvija se putem plinovoda TurkStream. Potpuna zabrana uvoza LNG-a iz Rusije stupit će na snagu 2027. godine. Ta kaznena mjera dio je paketa sankcija protiv Moskve usvojenog u listopadu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA INFEKCIJA

SMRTONOSNA INFEKCIJA

Uzbuna zbog rastuće globalne prijetnje: U vodi vreba ameba koja jede mozak
kreditno zaduženje

kreditno zaduženje

Svađa u Poljskoj oko 44 milijarde eura za naoružanje: 'Tko glasa protiv, budala je ili izdajnik'
vremenska prognoza

vremenska prognoza

Vakula: Veljača će nam pokazati i svoju zimsku ćud

najpopularnije

Još vijesti