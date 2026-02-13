Unatoč ratu i sankcijama, EU i dalje kupuje ruski plin; Evo koliko je kupila lani

Dok se na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji raspravalja i između toga kako zaustaviti ruski ratni stroj u Ukrajini podaci Eurostata otkrivaju da EU, koja najviše podupire Ukrajinu, prošle godine iz Rusije uvezla ukapljeni prirodni plin (LNG) u vrijednosti od približno 7,4 milijarde eura.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Tijekom 2025. godine ukupno je uvezeno ukapljenog prirodnog plina u vrijednosti od približno 46 milijardi eura. Najveći dio oko 24,2 milijarde eura stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država, javio je ORF.

Iako je EU ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu uveo opsežne zabrane uvoza fosilnih goriva poput nafte i ugljena, sankcije na plin dugo nisu bile uvedene zbog energetske ovisnosti.