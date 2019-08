Johnson od kraljice traži suspenziju parlamenta samo nekoliko tjedana prije roka za Brexit

Britanska Vlada, pod vodstvom premijera Borisa Johnsona zatražila je od kraljice Elizabete II. da suspendira parlament, i to nekoliko dana nakon što se zastupnici u rujnu vrate u klupe i samo nekoliko tjedana prije roka za dogovor o Brexitu, javlja BBC

Torijevac Dominic Grieve potez je nazvao nečuvenim i upozorio da bi to moglo dovesti do glasovanja o nepovjerenju premijeru Borisu Johnsonu. 'Ova vlada će pasti', rekao je Grieve.

Suspenzija parlamenta, odnosno prorogacija nije nepoznat pojam i već ranije se našla pod kritikama, jer mnogi smatraju da onemogućuje zastupnike da imaju svoju demokratsku ulogu u Brexitu.

Prorogacija, odnosno suspenzija parlamenta nije isto kao raspuštanje parlamenta. Suspenzija se događa uglavnom jednom godišnje i to kada završava godišnje zasjedanje parlamenta. Od trenutka suspenzije do novog zasjedanja ne održavaju se rasprave ni glasanje, a zastupnici zadržavaju svoje pozicije do nove sjednice. Kod raspuštanja parlamenta zastupnici odlaze sa svojih pozicija kako bi sudjelovali u kampanji za izbore.

Britanski parlament ponovno kreće s radom 3. rujna, a očekivalo se da će zasjedati dva tjedna prije prekida rada kako bi stranke imale svoje godišnje konferencije. U pravilu se parlament nakon tog perioda ponovno sastaje početkom listopada.

Glasnogovornica oporbenih laburista Diane Abbott je u srijedu kazala kako je Johnsonov prijedlog pokušaj puča.

'Boris Johnson pokušava napraviti puč u parlamentu. Protiv vas, glasača, i protiv političkih predstavnika. Za katastrofalan scenarij brexita bez dogovora', napisala je na svom Twitter profilu.

Škotska premijerka Nicola Sturgeon rekla je da se radi o 'mračnom danu za britansku demokraciju'.