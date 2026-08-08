bivši predsjednik

Joe Biden u sve je lošijem stanju: Rak se proširio, trpi jaku bol

M.Da./Hina

08.08.2026 u 23:06

Joe Biden
Joe Biden Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
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Rak prostate bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena proširio se na kosti i uzrokuje jaku bol, rekao je njegov sin Hunter Biden u razgovoru za BBC

"Rak se proširio, metastazirao je na njegove kosti i dalje", rekao je Hunter Biden za BBC-jevu emisiju 'Newsnight', prema snimci objavljenoj na internetu u petak. "Vrlo je bolan i u mnogim je pogledima vrlo iscrpljujući", dodao je.

Glasnogovornik 83-godišnjeg demokrata u subotu nije želio komentirati intervju Huntera Bidena. Biden je u svibnju 2025., manje od četiri mjeseca nakon što je napustio Bijelu kuću, objavio da mu je dijagnosticiran "agresivan oblik" raka prostate te tada rekao da se rak proširio na kosti.

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Bidenov glasnogovornik rekao je u listopadu da se Biden podvrgava zračenju i hormonskoj terapiji.

Joe Biden je u trenutku izbora 2020. bio najstarija osoba izabrana za predsjednika SAD-a. Njegovo fizičko zdravlje i mentalne sposobnosti bili su predmet pozornosti tijekom njegova predsjedničkog mandata od 2021. do 2025. godine.

Biden je u lipnju u Chicagu sudjelovao na svečanom otvorenju predsjedničke knjižnice Baracka Obame. Biden je od 2009. do 2017. bio Obamin potpredsjednik. Bidenovi predsjednički memoari trebali bi biti objavljeni 17. studenoga.

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