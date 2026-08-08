Joe Biden u sve je lošijem stanju: Rak se proširio, trpi jaku bol

"Rak se proširio, metastazirao je na njegove kosti i dalje", rekao je Hunter Biden za BBC-jevu emisiju 'Newsnight', prema snimci objavljenoj na internetu u petak. "Vrlo je bolan i u mnogim je pogledima vrlo iscrpljujući", dodao je.

Glasnogovornik 83-godišnjeg demokrata u subotu nije želio komentirati intervju Huntera Bidena. Biden je u svibnju 2025., manje od četiri mjeseca nakon što je napustio Bijelu kuću, objavio da mu je dijagnosticiran "agresivan oblik" raka prostate te tada rekao da se rak proširio na kosti.