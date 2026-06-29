Mlađe generacije stare brže od prethodnih: Znanstvenici misle da znaju zašto

Dok broj oboljelih od raka među osobama mlađima od 50 godina raste, novo istraživanje upućuje na to da bi jedan od mogućih razloga moglo biti ubrzano biološko starenje

Sličan obrazac uočen je i kod ispitanika rođenih između 1990. i 1999., čija je biološka dob bila viša od one kod osoba rođenih između 1965. i 1969., piše Euronews. ‘Naši rezultati upućuju na to da se kod dijela mlađih odraslih ove promjene javljaju ranije nego što se očekivalo te da bi to moglo biti povezano s porastom raka među mlađim generacijama’, rekla je Yin Cao, jedna od autorica istraživanja.

Iako se rak tradicionalno smatra bolešću starije životne dobi, broj slučajeva ranog raka raste već posljednja tri desetljeća. Prema izvješću British Medical Journala (BMJ), broj novih dijagnoza raka kod osoba mlađih od 50 godina u svijetu porastao je za 79 posto od 1990. godine. Raste i broj oboljelih među djecom. Podaci Europskog informacijskog sustava za rak (ECIS) pokazuju da je tijekom 2022. godine u 27 država članica Europske unije rak dijagnosticiran kod približno 13.800 djece i adolescenata. Razlozi još uvijek nejasni, ali sumnja se na nezdrav život Razlozi takvog trenda i dalje nisu potpuno jasni. Ranija istraživanja među mogućim čimbenicima rizika navode ultraprerađenu hranu, alkohol, pretilost, pušenje i izloženost mikroplastici. Iako ovo istraživanje ne dokazuje da ubrzano biološko starenje uzrokuje rak, pokazuje snažnu povezanost između tih pojava te organizam promatra kao cjelinu, a ne samo pojedinačne stanice.