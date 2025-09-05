Bidena snimili s ožiljkom na glavi, glasnogovornik: Podvrgnut operaciji raka kože

Joe Biden, bivši američki predsjednik podvrgnut je operaciji raka kože, potvrdio je to njegov glasnogovornik
Zasad nije poznato kada je točno zahvat obavljen, no bivši američki predsjednik Biden snimljen je krajem kolovoza kako izlazi iz crkve u Delawareu s velikim ožiljkom na glavi. Glasnogovornik je za NBC News izjavio da se 82-godišnji bivši američki predsjednik dobro oporavlja.
Biden je podvrgnut Mohsovoj operaciji, metodi koja uključuje postupno uklanjanje slojeva tkiva i njihovu mikroskopsku analizu kako bi se osiguralo da su sve kancerogene stanice uklonjene. No, još tijekom 2023. godine mu je s prsa uklonjen karinom bazalnih stanica, jedan od najčešćih oblika raka kože. Iste je godine i njegova supruga Jill Biden imala operaciju uklanjanja dva karcinoma bazalnih stanica, jednog blizu oka, a drugog na prsima.
Biden je u svibnju ove godine objavio da mu je dijagnosticiran rak prostate u četvrtom stadiju, koji se proširio na kosti. Njegov Gleasonov rezultat je devet, što prema britanskoj organizaciji Cancer Research UK znači da će se bolest 'vjerojatno brzo širiti'.
Iz njegovog ureda priopćeno je da je rak prostate otkriven nakon što je Biden posjetio liječnika zbog urinarnih simptoma te da razmatra 'više mogućnosti liječenja'.
'Iako ovo predstavlja agresivniji oblik bolesti, čini se da je rak osjetljiv na hormone, što omogućuje učinkovito liječenje', navodi se u priopćenju.