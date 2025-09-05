Bidena snimili s ožiljkom na glavi, glasnogovornik: Podvrgnut operaciji raka kože

Zasad nije poznato kada je točno zahvat obavljen, no bivši američki predsjednik Biden snimljen je krajem kolovoza kako izlazi iz crkve u Delawareu s velikim ožiljkom na glavi. Glasnogovornik je za NBC News izjavio da se 82-godišnji bivši američki predsjednik dobro oporavlja.

Biden je podvrgnut Mohsovoj operaciji, metodi koja uključuje postupno uklanjanje slojeva tkiva i njihovu mikroskopsku analizu kako bi se osiguralo da su sve kancerogene stanice uklonjene. No, još tijekom 2023. godine mu je s prsa uklonjen karinom bazalnih stanica, jedan od najčešćih oblika raka kože. Iste je godine i njegova supruga Jill Biden imala operaciju uklanjanja dva karcinoma bazalnih stanica, jednog blizu oka, a drugog na prsima.