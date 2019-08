Jezivi prizori u elitnom dijelu Zagreba: Priča o Šumskom dvoru priča je o židovskim industrijalcima, mutnoj privatizaciji i kontroverznom poduzetniku

Pogled na nekoć kultni restoran Šumski dvor u elitnom zagrebačkom kvartu tik uz Cmrok zaklanja divlje raslinje koje je okovalo ovaj objekt otkako je početkom 2000-ih u njemu bio posljednji gost. Priča o Šumskom dvoru je višeslojna. Ovaj u potpunosti ruinirani objekt ilustrira povijest i društvena zbivanja u Hrvatskoj posljednjih 80-ak godina. Kreće s imućnom židovskom obitelji, nacionalizacijom, pa privatizacijskom pričom, vrti se tu i nogometni svijet, a završava krahom poslovnog carstva splitskog poduzetnika Željka Keruma

Tog jutra nikoga nije bilo i Šumski dvor bio nam je u potpunosti na raspolaganju. Prošlo je manje od 20 godina otkako je ondje pojeden zadnji obrok i ispijena posljednja čaša gemišta, no stupanj devastacije daje dojam da u njemu dulje nema života.

Iako u stanju koje zaziva jedino rušenje do temelja, Šumski dvor ima svoju vrijednost.

No Šumski dvor nastavio se stapati sa šumom, a njegov tada novi vlasnik nije realizirao investiciju. U međuvremenu se njegovo poslovno carstvo našlo u problemima i tvrtka Kerum d.o.o ., koja je nominalni vlasnik objekta, završila je u stečaju te se Šumski dvor našao u stečajnoj masi čijom prodajom treba isplatiti vjerovnike Željka Keruma, a on se na naše pozive nije javljao.

'Sada se radi projekt i izrada je pri kraju. To će biti najekskluzivniji restoran u gradu, onakav kakav Zagreb zaslužuje. Radovi ne bi trebali trajati više od sto dana, a do ljeta će restoran sigurno biti obnovljen', kazao je Kerum prije sedam godina.

Već deset godina vlasnik ovog propalog restorana nekadašnji je splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum. On ga je 2009. kupio za pet milijuna eura, kako je sam kazao, a 2012. najavio je da napokon kreće obnova.

Megalomanski planovi završili su megakrahom, pa je tako Kerum nekoliko godina od kupnje najavio njihovu prodaju. No Šumski dvor više ne prodaje on, nego Zagrebačka banka koja je 2016. pokrenula ovrhu nakon što je Kerum prethodno založio Šumski dvor.

On je uz ovu 2009. pokupovao velik broj skupocjenih nekretnina u glavnom gradu, među njima i nekadašnje kino Central u Petrinjskoj, kafić Buldog, vilu na Tuškancu…

Pokušavajući odgonetnuti zapetljani sklop vlasnika u čijim je rukama ranije bio Šumski dvor, dolazimo do poznate privatizacijske priče. Godine 1989. osnovano je društveno poduzeće UP Lotrščak.

Godine 1991. imali su 649 zaposlenika . Od 1996. do 1998. UP Lotrščak prodao je Šumski dvor i Šestinski lagvić, caffe bar Podmornicu i Medvedgrad, upravnu zgradu te buffet Medvednicu. 'Iz kupoprodajnih ugovora vidljivo je da su sve nekretnine prodane ispod procijenjene vrijednosti utvrđene elaboratom', stoji u izvješću revizije.

Šumski dvor i Šestinski lagvić prodani su 31. svibnja 1996. tvrtki M.M. Boban d.o.o. u vlasništvu Marinka Bobana, oca Zvonimira Bobana, i to za dva milijuna kuna, tj. 555.555 tadašnjih njemačkih maraka, što je čak 74 posto ili milijun i pol njemačkih maraka manje od procijenjene vrijednosti. Trošak prodaje ugovorom je trebao snositi kupac, no istog dana potpisan je aneks ugovora kojim troškove snosi prodavatelj.

Sredinom 90-ih Šumske dvore od UP-a Lotrščak unajmio je Mladen Munjaković, nekadašnji igrač Dinama (1980.-1988.) koji je nastavio držati restoran i nakon što je nekretninu kupio Boban. U to doba Šumski dvor bio je mjesto u kojem su se mogli pojesti vrhunski domaći specijaliteti.

No Boban je preuzeo i dug od dva milijuna kuna koji je 1997. prodan tvrtki Capri d.o.o., povezanoj upravo s njime.

Munjaković je šest godina vodio restoran Šumski dvor, sve do zatvaranja 2001. Otad pa do danas je zatvoren. Munjaković nikada nije otkrio što je pošlo po krivu i tko ga je izigrao s obzirom na to da je htio graditi i hotel. Godine 2013. za Večernji list je kazao: 'Bilo je teško, jako teško... Šest sam godina uložio u Šumski dvor, šest godina i brdo novca! Šest godina borio sam se sa svim i svačim i na kraju sam potonuo. Zbog tog Šumskog dvora, koji sam preuzeo 1995., bio sam gotovo 15 godina u problemima.'

Munjaković se od toga nije oporavio ni danas. Kada smo ga zamolili za razgovor, kazao je da ne može govoriti o tome, da mu je preteško i da nema smisla otvarati tu temu.

Nakon što je restoran zatvoren na dražbi Zagrebačke banke 2002. prodan je izvjesnom Boži Lediću za nešto više od milijun eura. Riječ je o javnosti nepoznatom hrvatskom ugostitelju iz Njemačke. S njime smo pokušali kontaktirati mailom, no do zaključenja teksta nije nam se javio.

Ni on nije uspio oživiti Šumski dvor.