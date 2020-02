Jelenić: Postao sam mason jer mi je to imponiralo

Priznanje glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića da je član masonske lože izazvalo je niz reakcija u javnosti

"U ovom trenutku još ne razmišljam ni o čemu, nego samo da ovaj predmet u mjeru u kojoj ja mogu utjecati na to završi zakonito, a bit će sve javno ako dođe do suda", rekao je Jelenić, dodavši da je razgovarao s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, ali nije htio otkriti o čemu.

"On je bio žrtva, je li on imao neka svoja saznanja ili ne, u svakom slučaju je tijekom istrage kontaktirao i mene i općinskog državnog odvjetnika i tražio da se neke stvari odrade drukčije, misleći da on može na to utjecati, ali posao vodi Državno odvjetništvo, odnosno policija", rekao je Jelenić.

Upitan o snimkama njega, za koje je Gabrić rekao da će ih objaviti, Jelenić je rekao da ne zna što se nalazi na tim snimkama, ali da se ničega ne boji.

Objasnio je i zašto je postao mason.

"Moj prijatelj me je pitao. U jednu ruku, s obzirom da je geslo da samo ugledni ljudi mogu postati članovi masonske lože, moram priznati da mi je u tom trenutku to s jedne strane imponiralo da je netko prepoznao moju stručnost, moj rad i profesionalno zalaganje i da na taj način mogu doprinijeti radu udruge koja se zalaže za boljitak u društvu, u zajednici, počevši od obitelji, okruženja u kojem živite, od Republike Hrvatske, odnosno domovine", rekao je Jelenić.

Upitan misli li da bi se, zbog mistike koja obavija pojam masona i njihova djelovanja, moglo propitivati njegov rad ili vjerodostojnost njegova rada u Državnom odvjetništvu, Jelenić je rekao da mu to nije palo na pamet "zato što se radi o zakonito osnovanoj udruzi koja se bavi dozvoljenim i zakonitim radom u Repulici Hrvatskoj", zaključio je Jelenić.