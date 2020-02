Gabrić: Jelenić je tražio uslugu od mene, sve je snimljeno

Poduzetnik Nikica Gabrić komentirao je informaciju da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić mason. Odgovarajući na pitanje o Jeleniću rekao je da postoje stvari koje ne može govoriti zato što je tako potpisao policiji i odvjetništvu

'Masoni ne služe tome da nose pregače, nego da djeluju na poboljšanju čovjeka i da rade korisne stvari za svoju državu i društvu', rekao je Gabrić za HRT.

Na prozivke glavnog državnog odvjetnika da je pokušao utjecati na postupanje državnog odvjetništva, Gabrć je odgovorio u Dnevniku Nove TV.

'Gospodin Jelenić je tražio jednu uslugu od mene, a ne ja od njega. Evo sad malo neka gospodin Jelenić čuje šta je pričao tu... Dakle, cijeli razgovor je snimljen, ne nezakonito nego da mi ne mogu imputirati da sam ja nešto rekao ili vršio neki pritisak, kazao je Gabrić.

Istaknuo je i da će snimku "pokazati kada bude vrijeme" te da će njegove riječi sve razjasniti.

Napominje kako on nije plasirao informacije o Jeleniću Nacionalu.

'Ne, Bože sačuvaj, dapače, upozorio sam općinskog i glavnog državnog odvjetnika otkud mu prijeti opasnost, a on to interpretira kao da sam ja to dao Nacionalu. Na žalost njegovu, nisam to ja dao', zaključio je Gabrić.