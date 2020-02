Škare Ožbolt o Jeleniću: Šokiralo me ovo; on ne smije biti ovisan ni o kome i ni o čemu

Vlada bi o poziciji Dražena Jelenića kao glavnog državnog odvjetnika, neslužbeno se doznaje, trebala odlučivati danas

'To je ta žrtva koju mora podnijeti. Glavni državni odvjetnik mora biti apsolutno lojalan i predan samo istini i pravdi. On ne smije biti ovisan ni o kome i ni o čemu, svidjelo se to njemu ili ne. Mene je ovo iskreno šokiralo. Tim više što je iste, 2018. godine primljen i u slobodne zidare i imenovan glavnim državnim odvjetnikom. Njega je, dakle, potpuno primila glad za moći. Ja to tako tumačim', rekla je Škare - Ožbolt te dodala kako bi po njoj Jelenić trebao dati ostavku.

Smatra da bi Vlada, koja Saboru predlaže i imenovanje, kao i razrješenje Glavnog državnog odvjetnika (GDO), postupila pogrešno kada bi ignorirala činjenicu da je Jelenić mason.

'Jednostavno je izgubio povjerenje javnosti. Jer on je u konačnici simbol, metafora pravde. I zato bi njegov ostanak na funkciji bila loša poruka', rekla je bivša ministrica pravosuđa.

Bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer tvrdi da Jelenića treba prosuđivati po njegovu djelovanju, a ne po članstvu u nekoj organizaciji, pa bila to i masonska.

'Bio sam ravnatelj USKOK-a, iako sam svojevremeno bio član Saveza komunista. Što je veće ‘zlo’, to što sam bio u SK-u ili to što je Jelenić u slobodnim zidarima? Ključno je ono što čovjek radi, a njegov je rad pod lupom javnosti i stoga se lako može provjeriti pogoduje li on nekome ili ne', rekao je Žganjer za Jutarnji list.