Glavni državni odvjetnik potvrdio da je član masonske lože

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio je u srijedu da je slobodni zidar dodajući da je Nikica Gabrić pokušao utjecati na tijek predistrage protiv troje novinara tjednika 7Dnevno koji su navodno ucjenjivali liječnika tražeći od njega 200.000 kuna kako ne bi objavili fotografije ceremonije masonske lože kojoj on pripada

Na upit Hine da prokomentira napise u tjedniku Nacional koji je objavio da je Jelenić mason i da je Vuk Radić, novinar 7Dnevno te jedan od osumnjičenih ucjenjivača, također mason koji je prisustvovao Jelenićevoj inicijaciji, čime bi mogao i njega ucjenjivati da će ga javno prokazati, glavni državni odvjetnik je potvrdio da je slobodni zidar od ožujka 2018. godine.

Jelenić je precizirao da je početkom ožujka 2018. pozvan pristupiti udruzi koja se bavi slobodnim zidarstvom kojoj tada nije bio na čelu Nikica Gabrić. Dodao je da je nakon što je primljen u udrugu građana veliki Orijent sudjelovao na još jednom sastanku te udruge koju je, zajedno s još nekolicinom članova, napustio u listopadu te godine nakon što ju je preuzeo Nikica Gabrić.

‘’Članovi koji su napustili udrugu osnovali su istovrsnu udrugu čiji sam član. Od kraja ožujka 2018. pa do danas, zbog brojnih poslovnih obveza ni na koji način ne sudjelujem niti u radu udruge Nikice Gabrića iz koje sam istupio, a niti u radu novoosnovane udruge’’, pojasnio je Jelenić.

Vezano uz kazneni predmet pokušaja iznude Nikice Gabrića, Jelenić je priopćio da je informaciju o događaju dobio od svojeg zamjenika Mladena Bajića, koji je kao Gabrićev prijatelj zaprimio njegovu dojavu o iznudi.

‘’Radi nužnosti osiguranja žurnog postupanja, jer je to iz dojave tako proizlazilo, tijekom vikenda sam s nadležnim državnim odvjetnikom dogovorio dolazak oštećenika u službu dežurstva tog državnog odvjetništva, obavio kratak razgovor s oštećenikom u kojem mi je on potvrdio sumnju na počinjenje kaznenog djela te je potom nadležno državno odvjetništvo nastavilo svoje postupanje zaprimanjem formalne kaznene prijave i poduzimanjem drugih radnji za koje je nadležno’’, dodao je u priopćenju.

Jelenić je nadodao da je Gabrić tijekom predistražne faze postupka pokušavao ‘’iz samo njemu znanih razloga’’ izravnu utjecati na njega te putem nadležnog državnog odvjetnika.

‘’Kako to nikako nisam mogao dopustiti zbog očuvanja zakonitosti postupanja, suglasio sam se s nadležnim državnim odvjetnikom da se ne poduzimanju mjere radi zabrane izlaženja časopisa, jer ne postoji za to zakonska osnova te zatražio da se i u ovom predmetu, kao i u svakom drugom, postupa jedino i isključivo temeljem zakona , odnosno da se primjena posebnih dokaznih radnji ne proširuje na osobe za koje ne postoje nikakve sumnje da sudjeluju u tom ili nekom drugom povezanom kaznenom djelu, te da se ne predlaže istražni zatvor ukoliko za to ne postoje zakonski osnovi’’, pojasnio je.