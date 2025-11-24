Splitski vijećnik prijavio Plenkovića, Šutu i još dva gradonačelnika: Sve zbog prijave Puljka

Glavni tajnik Centra i splitski gradski vijećnik Igor Skoko prijavio je premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnike Dubrovnika Matu Frankovića i Osijeka Ivana Radića Ministarstvu financija zbog sumnje na kršenje Zakona o proračunu u tri različita slučaja, izvijestio je Centar.

"Premda smatram da se radi o normalnom i redovitom načinu poslovanja, potaknut prijavom Tomislava Šute protiv bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka zbog istih stvari, prijavio sam svoja saznanja o činjenicama koje su identične kao i u slučaju te prijave," rekao je Skoko u ponedjeljak poručivši kako očekuje da će u sva četiri slučaja nadležno ministarstvo postupiti na jednak način i donijeti jednake zaključke. Skoko podsjeća kako je splitski gradonačelnik Šuta prijavio Puljka Ministarstvu financija i optužio ga za izbjegavanje zakonskih obveza vezanih uz osiguravanje financiranja za ključne gradske projekte, iako su sve kapitalne investicije uključene u gradski proračun Splita na posebnim stavkama, u skladu s važećim zakonom i procedurama javne nabave.

Stavke nepredviđene proračunom Podsjetio je kako je premijer Plenković prije usvajanja rebalansa državnog proračuna 24. listopada preuzeo obveze veće od milijardu eura za veće mirovine, izdvajanja za plaće, socijalne i porodiljne naknade. „Sredstva za te stavke nisu bila predviđena originalnim proračunom za 2025., što je Vlada iskomunicirala putem medija. Tek prvim sljedećim rebalansom proračuna usvojenim u Saboru 24. listopada te su obaveze postale dio proračuna“, pojasnio je Skoko.