Kerum odgovorio Ivoševiću na prozivke oko Žnjana fotografijom: 'Loš čovik, radio je milijunske štete Splitu'

Kerum je preko društvenih mreža objavio fotografiju sebe kako priprema gulaš navodeći da 'cijeli život radi', nakon što ga je gradski zastupnik i bivši dogradonačelnik Ivošević dan ranije prozvao zbog Žnjana

Nakon što je na konferenciji za medije u srijedu splitski gradski zastupnik Bojan Ivošević prozvao Željka Keruma zbog problema sa Žnjanom, koji bi Grad Split mogao koštati koncesije, on je odlučio odgovoriti bivšem zamjeniku gradonačelnika. Ivošević je u srijedu za Keruma, između ostalog, rekao da je 'jedan od najvećih propaliteta poduzetništva u gradu Splitu' te ga pozvao da skupi hrabrost i dođe u splitsku skupštinu ako želi politički komunicirati s oporbenim Centrom, a koji je u prošlom sazivu imao gradonačelničku fotelju.

Kerum Ivoševiću: 'Loš čovik' Kerum je u četvrtak objavio fotografiju samog sebe kako 'rano ujutro' kuha gulaš, koji je obećao svojim radnicima za ručak, te da pratiteljima želi reći da 'radi otkad zna za sebe'. 'Na selu nisi mogao jesti ako nisi radio, bez obzira što smo bili djeca. U četvrtom razredu osnovne smo dobili struju. Završio sam osnovnu pa srednju školu, IV. stupanj, prva generacija Šuvara. Odslužio sam vojsku i nakon toga počeo raditi i stvarati, od Iraka pa dalje. Napravio sam preko milijun kvadrata prostora, pomagao mnogima, hvala Bogu što mi je omogućio da pomažem potrebitima. Sada imam 65 godina, i dalje se dižem rano svako jutro i radim velike projekte, trenutno najveći u Splitu', napisao je Kerum. Za Ivoševića je dodao da je 'loš čovik' te ga optužio da je 'uhljeb kojemu je vrhunac uspješnosti što je vozio gradsko vozilo i dao ocu gradski stan'. 'Uhljeb koji je radio milijunske štete Gradu pogodujući Debeljaku i ostalima, nadam se da će odgovarati za to. Nije tako loš čovik zaslužio takvu medijsku pozornost iz stotinu razloga. Nitko nikada nije javno na televiziji u nekoliko navrata optužio Slobodnu Dalmaciju da mu radi reket kao Ivošević i Puljak. Mislim da i za to moraju odgovarati. I na kraju, dragi moji prijatelji, Kerum je imao i ima puno jačih i moćnijih protivnika i neprijatelja koji ga nisu uspili uništiti, a 16 godina to već traje, od prvoga dana mojeg ulaska u politiku. Sretno svima, pa i dušmanima, u nadi da će se preobratiti', zaključio je Kerum.