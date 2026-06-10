Hajdaš Dončić o koaliciji s Možemo: Ponudit ćemo konkretna rješenja

Hajdaš Dončić je na konferenciji za novinare rekao da Hrvatska ne raste brzinom kojom bi umirovljenici, mladi, radnici i sve osobe koje žive od svog rada mogli biti zadovoljni i ocijenio da je modela razvoja koji se oslanja na europske fondove i osobnu potrošnju prošao svoj vrhunac.

Smatra da treba promijeniti energetsku politiku, koja će biti više namijenjena građanima i obiteljima, umjesto velikim poduzetnicima, graditi stanove za najam i promijeniti sustav poticaja u korist obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.Uz to treba promijeniti i politički model jer je neprihvatljivo da jedna osoba odlučuje o svemu, naglasio je Hajdaš Dončić.

Saborski zastupnik Damir Bakić (Možemo) ocijenio je kako su problemi gospodarstva strukturni, nismo učinili ni korak bliže prehrambenoj ili energetskoj samodostatnosti, a inflacija u Hrvatskoj je 50 ili 60 posto veća od inflacije u eurozoni.

Podržao je porez na ekstra profit i najavljeno ukidanje poreza na mirovine, ali upozorava da to ima i naličje jer mnogi umirovljenici imaju mirovine manje od 600 eura, a gradovi i općine izgubit će dio prihoda, što može izazvati poskupljenje komunalnih i javnih usluga.