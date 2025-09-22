Trump: Charlie je mučenik za slobodu i američki heroj; Udovica oprostila ubojici

Na prepunom stadionu u Glendaleu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, pred oko sto tisuća ljudi, održava se komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka

Podsjetimo, Kirk (31), utjecajni mladi aktivist blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ubijen je 10. rujna hicem u vrat tijekom debate na sveučilštu u Utahu. Za njegovo ubojstvo optužen je 22-godišnji Tyler Robinson, koji u pritvoru čeka početak suđenja, a bude li proglašen krivim mogao bi biti osuđen na smrtnu kaznu. Na komemoraciji su govorili najvažniji ljudi iz Trumpove administracije, uključujući i samog predsjednika, te Kirkova udovica Erika Kirk. Trump: Kirk je mučenik za američku slobodu Za govornicu je izašao predsjednik Donald Trump, koji se posebno zahvalio Eriki Kirk na njenoj snazi i riječima koje je uputila okupljenima. 'Prije manje od dva tjedna, našoj je zemlji oduzeto njeno najjače svijetlo. Život mu je oduzelo hladnokrvno čudovište zato što je govorio istinu i zato što je živio hrabro i raspravljao briljantno. Sada je mučenik za američku slobodu. Nitko od nas nikada neće zaboraviti Charlieja Kirka, a neće ni povijest', rekao je Trump i dodao da je Kirk veliki američki heroj. 'Charlie Kirk je volio Ameriku, a kao što vidimo danas, Amerika voli Charlieja Kirka', rekao je Trump. U govoru je rekao da je jedna od zadnjih stvari koje mu je Charlie Kirk rekao bila: 'Molim vas, gospodine, spasite Chicago'. 'I učinit ćemo to. Spasit ćemo Chicago', rekao je Trump, aludirajući na najavljeno slanje Nacionalne garde, kao što je već prethodno napravio u Los Angelesu i Washingtonu. Trump je najavio da će sutra, u suradnji s ministrom zdravstva Kennedyjem, objaviti otkrića o autizmu. Ustvrdio je da njegova administracija zna uzrok autizma i da će ga otkriti na konferenciji za novinare. Očekuje se da će Trumpova administracija povezati upotrebu popularnog lijeka poznatog kao Tylenol kod trudnica s rizikom od autizma, suprotno medicinskim smjernicama, izvijestio je Washington Post. Medicinske smjernice kažu da je sigurno za trudnice uzimati Tylenol, lijek protiv bolova koji se izdaje bez recepta, a čiji je aktivni sastojak acetaminofen (također poznat kao paracetamol), piše Guardian.

Erika Kirk: Nakon ubojstva, nismo vidjeli nerede, nego preporod "Bog vas blagoslovio sve koji ste došli iz cijelog svijeta da odate počast i slavite mog Charlieja", rekla je Kirkova udovica Erika u svom govoru. „Poslijepodne 10. rujna stigla sam u bolnicu u Utahu kako bih učinila nezamislivo: Pogledala tijelo svog ubijenog muža. Vidjela sam ranu koja je okončala njegov život", nastavila je Erika Kirk. „Nakon Charliejevog atentata nismo vidjeli nasilje, nismo vidjeli nerede, nismo vidjeli revoluciju. Umjesto toga, vidjeli smo ono za što je moj muž uvijek molio da vidi u ovoj zemlji. Vidjeli smo preporod (kršćanske vjere).“ "Jako će mi nedostajati", rekla je u suzama. 'U Bibliji piše da je Isus na križu rekao, 'Oče, oprosti im jer ne znaju što čine'. Taj mladić... ja mu opraštam', rekla je i dodala da oprašta zato što je to Isus učinio i zato što bi to njen muž učinio te je dodala da je ljubav odgovor na mržnju.

JD Vance: Pokušali su ušutkati Kirka, ali govorimo u njegovo ime glasnije nego ikad Američki potpredsjednik JD Vance dočekan je burnim ovacijama cijelog stadiona, a u svom govoru je rekao da su 'pokušali ušutkati mog prijatelja i našeg prijatelja Charlieja Kirka'. 'Ali mi danas svi govorimo u njegovo ime glasnije nego ikad. Htjeli su da danas bude njegov sprovod, ali ovo je proslava Charlieja Kirka i Gospodina Isusa Krista. Promijenio je lice konzervativizma u ovoj zemlji. Volio je debate zato što je to bilo vozilo koje je nosilo svjetlo istine u mračna mjesta', rekao je, među ostalim, Vance. 'Ali najvažnije od svega, Charlie je nosio najveću istinu, da je Isus Krist Kralj kraljeva', rekao je Vance, nagalašvajući Kirkovu vjeru i pobožnost.

'Bilo je nekih koji su slavili Charliejevo ubojstvo. Znam da vas ovo ljuti, ali lako je u ovom trenutku vidjeti ono loše u drugima. Volio bih da u ovim trenucima mogu nazvati svog prijatelja da me savjetuje kako se ponašati u ovoj situaciji. Ali ne mogu jer je ubijen zato što je govorio istinu. Mislim da bi nas ohrabrio da vidimo ono dobro. Rekao bi mi da se molim za prijatelje, ali i za neprijatelje. Da obučem puni Božji oklop i vratim se na posao. I da se borim za istinu', nastavio je Vance 'Bolje je suočiti se s ubojicom, nego živjeti život u strahu od govorenja istine', rekao je Vance, nazivajući Kirka kršćanskim mučenikom. Nazvao ga je "velikim američkim vođom" te je rekao da je "cijela administracija ovdje jer znamo da ne bismo bili na vlasti bez njega". „Za Charlieja, govorit ćemo istinu svaki dan. Za Charlieja, ponovno ćemo izgraditi ove Sjedinjene Američke Države do veličine. Za Charlieja, nikada se nećemo stisnuti i nikada nećemo posustati, čak ni kada gledamo u cijev puške. Za Charlieja, pamtit ćemo da je bolje stajati na nogama, braniti Sjedinjene Američke Države i braniti istinu nego umrijeti na koljenima.“ Kennedy: Kirk je promijenio putanju povijesti Ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr. prisjetio se Kirkove „pobožnosti“ i povukao paralelu između života ubijenog političkog aktivista i života Isusa Krista.

Komemoracija za Charlieja Kirka Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN







„Krist je umro u dobi od 33 godine, ali je promijenio putanju povijesti“, rekao je ministar. „Charlie je umro u dobi od 31 godine jer se predao (Bogu). Sada je i on promijenio putanju povijesti", rekao je Kennedy. „Shvatio je da je velika prednost demokracije to što su naše politike oblikovane idejama koje su trijumfirale na tržištu rasprava i razgovora. Mislio je da je razgovor jedini način da izliječimo našu zemlju, a to je bilo važno, posebno važno tijekom tehnološkog doba kada smo svi upleteni u društvene ritmove, društvene algoritme koji su urezani u reptilske uzice našeg mozga i pojačavaju naše impulse za plemenskim djelovanjem i podjelom", rekao je, među ostalim, Kennedy. Hegseth: Ovo je duhovni rat "Ovo nije politički rat, ovo nije čak ni kulturni rat, ovo je duhovni rat", rekao je ministar obrane Hegseth, još jedan govornik koji snažno naglašava agresivno kršćansku poruku. „Vidite, uvijek nam je trebalo manje vlade. Ali ono što je Charlie shvatio i ugradio u svoj pokret jest da nam je trebalo i puno više Boga... Ovog nedjeljnog jutra, volio bih misliti da smo svi u Charliejevoj crkvi. „Charlie je vodio rat, ne oružjem, već šatorom, mikrofonom, svojim umom i istinom, a vrata pakla nisu ga mogla nadvladati... Charlie Kirk bio je građanin koji je imao biblijsko srce vojnika vjere, koji je svaki dan s osmijehom oblačio punu Božju opremu, kao što Sveto pismo govori svim Kristovim sljedbenicima. Charlie Kirk ratnik za zemlju, ratnik za Krista. Trčao je utrku. Završio je borbu.“

Musk sjeo pokraj Trumpa Dok je državni tajnik Marco Rubio govorio, Elon Musk je sjeo pokraj Donalda Trumpa, koji se rukovao s njime i potapšao ga po koljenu. Njih dvojica razgovarali su i dok je govorio ministar obrane Pete Hegseth.

