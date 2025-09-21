Više od 100.000 ljudi na komemoraciji ubijenom influenceru Charlieju Kirku

Podsjetimo, Kirk (31), utjecajni mladi influencer, za kojega se tvrdi da je svojim nastupima i porukama pomogao tome da Donald Trump bude izabran za predsjednika SAD-a, ubijen je 10. rujna hicem u vrat tijekom debate na sveučilštu u Utahu. Za njegovo ubojstvo optužen je 22-godišnji Tyler Robinson , koji u pritvoru čeka početak suđenja, a bude li proglašen krivim mogao bi biti osuđen na smrtnu kaznu.

Zbog okolnosti Kirkova ubojstva, ali i zbog dolaska Trumpa i vrha njegove administracije, na stadionu State Farm u Glendaleu, nedaleko od glavnog grada savezne države Arizone Phoenixa, vladaju stroge mjere osiguranja. Američki i svjetski mediji pišu da se na stadionu, koji može primiti 63.000 posjetitelja, očekuje više od 100.000 ljudi. Savezne vlasti su komemoraciju označile kao događaj 1. razine procjene posebnih događaja (SEAR), rekao je visoki dužnosnik Ministarstva domovinske sigurnosti. Ta se oznaka koristi za 'značajne događaje od nacionalnog i/ili međunarodnog značaja koji zahtijevaju opsežnu saveznu međuagencijsku podršku', poput Super Bowla.

Uoči komemoracije objavljena je lista govornika, a osim Erike Kirk , udovice ubijenoga koja je preuzela vođenje organizacije Turning Point čiji je njen suprug bio jedan od osnivača, te predsjednika Donalda Trumpa, najavljeni su i potpredsjednik JD Vance , ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., ministar obrane Pete Hegseth i drugi.

Mnogi su od ranih jutarnjih sati čekali na ulazak u stadion , neki čak od 4 sata, za komemoraciju koja počinje u 11h po lokalnom vremenu, odnosno 20h po srednjoeuropskom. Neki su i odustali tek sat vremena prije najavljenog početka zbog prevelike gužve, a u vrijeme kada je komemoracija trebala počinjati, još su tisuće ljudi stajale u redovima ispred stadiona, za koji je policija rekla da je ispunjen.

Na svakom sjedalu nalazi se narukvica s natpisom 'Mi smo Charlie Kirk' i plakati s porukom 'Nikad se ne predajte, sjetite se Charlieja Kirka'. Na pozornici su se uoči početka komemoracije svirale rock verzije raznih himni.

Kirkova desničarska politika iznjedrila je kontroverznu figuru, ali nema sumnje da je bio moćna osoba u republikanskom pokretu, angažirajući mlade glasače i stvarajući podršku Donaldu Trumpu koja je bila ključna za njegov povratak na vlast, naglašavaju američki komentatori. Dokaz tome je i masa od stotinjak tisuća ljudi u i oko stadiona u Glendaleu.