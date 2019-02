Je li u Hrvatskoj ugrožena sloboda govora? Evo što kažu stručnjakinje

Sve su glasnije kritike javnosti da je u Hrvatskoj ozbiljno ugrožena sloboda govora. U kratkom vremenskom razdoblju zaredalo se nekoliko slučajeva koji su izazvali zabrinutost - od presude zbog autoriziranog intervjua s državnim dužnosnikom ili satiričnog priloga, preko tužbi koje HRT pokreće protiv svojih novinara, do slučaja Zorana Ercega koji je uhićen i kojemu je suđeno jer je vikao da je Franjo Tuđman ratni zločinac. Je li u Hrvatskoj ugrožena sloboda govora, pitali smo odvjetnicu Vesnu Alaburić, specijaliziranu za medijsko pravo i ljudske slobode, te Gordanu Vilović, profesoricu s Fakulteta političkih znanosti koja se između ostalog bavi etikom medija

Profesorica Vilović je odgovarajući na pitanje o stanju slobode govora u Hrvatskoj citirala pokojnog Božu Novaka, hrvatskog novinara, feljtonista, publicista i kroničara hrvatskog novinarstva, koji se, kako je rekla, silno borio za slobode jer mu je u jednom času bilo zabranjeno pisati i govoriti: 'Medijske slobode i sloboda govora nisu nikada dostignute i za njih se uvijek iznova moramo boriti u Hrvatskoj.'

'Ako smo mislili da smo dosegnuli neku visoku razinu, to nije točno jer nam svakodnevni izazovi potvrđuju da se svakodnevno moramo iznova boriti za to', poručila je Vilović i smatra da je ovo vrijeme u kojem za slobodu govora moramo raditi svim silama, i to svi građani Hrvatske, a ne samo ljudi koji rade u medijima.

Prema njezinu mišljenju, danas smo došli u apsurdnu situaciju da je puno teže glasno izgovoriti neke stvari nego što je bilo devedesetih godina. 'Što je neshvatljivo i trebalo bi nas zabrinuti', dometnula je, dodavši da su tužbe protiv novinara postale pošast.