Obuljen Koržinek: Ni Vlada niti bilo tko iz nje ne vrši pritisak na medije​​​​​​​

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek ustvrdila je u četvrtak da su mediji u Hrvatskoj neovisni, a sloboda medija zajamčena, te da ni Vlada niti bilo tko iz Vlade ne vrši pritisak na medije

Obuljen Koržinek novinari su uči Vladine sjednice upitali za komentar izjave tajnika Europske federacije novinara Ricarda Gutiérreza, koji je na okruglom stolu "Novinarstvo pred sudom" izjavio da je situaciju u Hrvatskoj najgora od svih država članica EU-a po pitanju političkog utjecaja na medije.

"To nisam tako shvatila, mislim da to nije istina, pa i vi radite, znate da ste neovisni, da je u Hrvatskoj garantirana sloboda medija, a treba razgovarati o ovom fenomenu koji se dogodio - fenomen tužbi, to ne proizlazi iz domene medijskog zakonodavstva, nego drugog, i o tome treba razgovarati", kazala je ministrica.