Je li konačno došao kraj vladavini ukrajinskih oligarha? Zbog rata su izgubili milijarde, a s njima i političku moć

Bogati ukrajinski biznismeni desetljećima su imali ogroman ekonomski i politički utjecaj u svojoj zemlji. U Ukrajini, jednoj od najkorumpiranijih država svijeta, desetak njih imalo je kontrolu nad medijima, rudnicima, bankama, trgovinama, farmama i nekretninama. No ruska invazija na ovu zemlju promijenila je sudbinu ukrajinskih oligarha

Viktor Pinčuk je do rujna prošle godine potrošio više od 45 milijuna dolara na potporu ukrajinskoj vojsci . U prvim tjednima rata, kad su se ruske trupe približavale Kijevu, medicinsko osoblje bilo je stacionirano u njegovoj vili u predgrađu glavnog grada. On je u ratu prošao nešto bolje od ostalih oligarha te mu je bogatstvo palo s 2,6 na dvije milijarde dolara . Njegova tvornica čeličnih cijevi i željezničke pruge Interpipe nije prošla neokrznuto, ali, kako kažu iz ukrajinske konzultantske kuće Concorde Capital, nije riječ ni o katastrofalnoj situaciji. Interpipe nije mogao kao prije izvoziti svoje proizvode morskim putem, a tu su i problemi s logistikom i porastom cijena energenata.

Porošenko pao ispod milijarde dolara

Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prije rata bio je optužen za veleizdaju i poticanje terorizma u Ukrajini. Prema optužnici je navodno prilikom uvoza davao prednost ugljenu iz područja Donbasa, pod kontrolom proruskih pobunjenika, umjesto onome proizvedenom u Južnoj Africi. Država mu je potom zaplijenila dio imovine.

No nakon invazije na Ukrajinu TV postaje u njegovu vlasništvu manje su kritizirale Zelenskog. U jednom intervjuu je istaknuo kako on i Zelenski više nisu oporbeni vođe, nego vojnici i da do njihove pobjede u ratu neće nikoga kritizirati. Njegove tvrtke potrošile su više od 46 milijuna dolara na pomoć oružanim snagama. Bogatstvo mu je od veljače do prosinca smanjeno s 1,6 milijardi na 700 milijuna dolara.