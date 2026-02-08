Japanci nagradili tvrdu politiku: Oporba pred potopom, Takaichi još jača

Manje od četiri mjeseca nakon što je Takaichi preuzela funkciju prve japanske premijerke, Liberalno-demokratska stranka (LDP) i njezin saveznik, Stranka inovacija (Ishin), trebali bi osigurati dvotrećinsku većinu u skupštini, prenosi javna tv NHK. Potvrde li se takve projekcije, ovo bi mogao biti najbolji rezultat LDP-a od 2017. kada ga je vodio Shinzo Abe, politički mentor Sanae Takaichi, koji je ubijen 2022.

Stranka bi mogla osvojiti i više od 300 od 465 mjesta u donjem domu - u usporedbi sa 198 ranije i vratiti apsolutnu većinu koju je izgubila 2024. godine. Službeni rezultati ne očekuju se do ponedjeljka.

Očekuje se debakl oporbe

Novi centristički Reformski savez, koji ujedinjuje glavnu oporbenu stranku, Ustavnu demokratsku stranku (CDP) i bivšeg partnera LDP-a, Komeito, mogao bi izgubiti više od dvije trećine svojih trenutačnih mjesta.

Kada je posrijedi antiimigracijska stranka Sanseito, ona bi mogla dobiti između 5 i 14 mjesta u usporedbi s dva, s koliko ih trenutačno raspolaže.

"Dobili smo potporu birača za odgovornu i proaktivnu fiskalnu politiku premijerke Sanae Takaichi i za jačanje nacionalnih obrambenih sposobnosti", rekao je novinarima glavni tajnik LDP-a Shunichi Suzuki nakon što su objavljeni početni podaci.

Takaichi je u nedjelju navečer obećala da će provoditi "odgovornu" fiskalnu politiku i da će "izgraditi snažno i otporno gospodarstvo", jer su njezine početne najave izazvale pomamu na tržištima i nagli porast prinosa na japanski dug.