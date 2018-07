Janša ili Šarec, dilema Pahora koji je počeo konzultacije o mandataru

Prve formalne konzultacije slovenskih političkih stranaka s predsjednikom države Borutom Pahorom nakon izbora 3. lipnja pokazale su u ponedjeljak da parlamentrarnu većinu do sada nisu uspjeli osigurati ni Janez Janša ni Marjan Šarec, pa se još ne zna koga će od njih Pahor predložiti za mandatara nove vlade

Janšina konzervativna stranka osvojila je na izborima 25 mandata u Državnom zboru od 90 mjesta, što je gotovo dvostruko više 13 koliko je dobila Lista Marjana Šarca (LMŠ). No Šarecd ima veći koalicijski potencijal od Janše kojega politički konkurenti optužuju za radikaliziranje stranke prema krajnjoj desnici i za protumigrantska stajališta bliska mađarskom premijeru Viktoru Orbanu .

Pahor je u ponedjeljak na konzultacije primio i zastupnika LMŠ-a Branka Golubovića koji ga je obavijestio o pregovorima Šarca i pet drugih stranaka liberalnog centra i ljevice o formiranju potencijalne koalicije.

Šarec intenzivno pregovara s pet drugih stranaka s kojima bi mogao sklopiti koaliciju, rekao je Golubović i dodao "Do petka ćemo znati više" te je zamolio Pahora da pričeka s odlukom o novom mandataru barem do petka, do kada bi mogao biti poznat nacrt koalicijskog ugovora stranaka koje bi podržale Šarca za premijera.