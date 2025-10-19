prva faza primirja

Hamas vratio još dva tijela talaca Izraelu: Tek se treba utvrditi njihov identitet

M.Da./Hina

19.10.2025 u 06:36

Izraelski taoci u Gazi (ilustracija)
Izraelski taoci u Gazi (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: Filip Singer
Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska kasno u subotu

Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka. Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.

Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu. Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168.

Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.

