Hamas vratio još dva tijela talaca Izraelu: Tek se treba utvrditi njihov identitet

Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka. Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.