Izraelci napali Libanon: Pogođena stambena zgrada

I.K./Hina

11.03.2026 u 08:10

Izraelski napad na stambenu zgradu u Bejrutu
Izraelski napad na stambenu zgradu u Bejrutu Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
U izraelskim napadima pogođena je stambena zgrada u središtu Bejruta u srijedu, objavili su libanonski mediji, što je drugi napad na grad u zadnjih nekoliko dana.

Izraelska vojska zasad se nije oglasila a nema ni izvješća o žrtvama.

U napadu u Bejrutu u nedjelju ubijeno je pet pripadnika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde.

Libanon je dublje uvučen u regionalni sukob nakon što je Hezbolah, kojeg podržava Iran, otvorio vatru na Izrael, rekavši da je to odmazda za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.

Izrael je od tada izveo zračne napade diljem južnog i istočnog Libanona te u južnim predgrađima Bejruta.

Izraelska vojska u tim je napadima ubila blizu 500 ljudi, među kojima je više od 80 djece, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.

