Izraelci napali Libanon: Pogođena stambena zgrada

U napadu u Bejrutu u nedjelju ubijeno je pet pripadnika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde.

Izraelska vojska zasad se nije oglasila a nema ni izvješća o žrtvama.

Libanon je dublje uvučen u regionalni sukob nakon što je Hezbolah, kojeg podržava Iran, otvorio vatru na Izrael, rekavši da je to odmazda za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.

Izrael je od tada izveo zračne napade diljem južnog i istočnog Libanona te u južnim predgrađima Bejruta.

Izraelska vojska u tim je napadima ubila blizu 500 ljudi, među kojima je više od 80 djece, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.