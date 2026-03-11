Jedna greška na prometnoj aplikaciji napravila kaos: Svi su izbjegavali A3

Iako se mnogi oslanjanju na modernu tehnologiju kako bi se snalazili u prometu, vozači u području njemačkog Rhein-Maina uvjerili su se da i s time treba biti oprezan.

Kako navodi Fenix magazin, na Googleovom prometnom servisu pojavila se informacija da je njemačka autocesta A3 između čvorova Niedernhausena i Wiesbadena zatvorena za promet. Međutim, to nije bilo točno te je autocesta cijelo vrijeme bila normalno prohodna.

Glasnogovornik policije naveo je da su službe primile više telefonskih upita jesu li blokade uklonjene te naveo da je autocesta cijelo vrijeme bila otvorena promet. Sve je pripisao pogrešci na aplikaciji, a šteta je do tada već bila učinjena.