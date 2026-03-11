Jedna greška na prometnoj aplikaciji napravila kaos: Svi su izbjegavali A3

Dok je Googleov servis naveo da je njemačka autocesta A3 na čvorištu Niedernhausena i Wiesbadena zatvorena za promet, iako je promtnica bila uredno otvorena. Nastal su zastoji, gužve i kolone, a čak je i policija dobivala pozive zabrinutih građana
Iako se mnogi oslanjanju na modernu tehnologiju kako bi se snalazili u prometu, vozači u području njemačkog Rhein-Maina uvjerili su se da i s time treba biti oprezan.
Kako navodi Fenix magazin, na Googleovom prometnom servisu pojavila se informacija da je njemačka autocesta A3 između čvorova Niedernhausena i Wiesbadena zatvorena za promet. Međutim, to nije bilo točno te je autocesta cijelo vrijeme bila normalno prohodna.
Glasnogovornik policije naveo je da su službe primile više telefonskih upita jesu li blokade uklonjene te naveo da je autocesta cijelo vrijeme bila otvorena promet. Sve je pripisao pogrešci na aplikaciji, a šteta je do tada već bila učinjena.
Google se kratko oglasio
Unatoč funkcionalnoj i prohodnoj autocesti, brojni su vozači kod Niedernhausena s nje izašli nastavili putovati lokalnim cestama. To je rezultiralo dodatnim gužvama na autocestama te kolonama na tim 'alternativnim pravcima'.
Inače, upravo je A3 jedna od najprometnijih prometnica Njemačke koja povezuje ključne prometne čvorove kao što su Köln i Frankfurt. Kod potonjeg grada, riječ je o ključnoj vezi prema tamošnjoj zračnoj luci, inače na listi pet najprometnijih zračnih luka u Europi te ostatku njemačke autocestovne mreže.
Sam Google je poručio da će detaljno istražiti uzrok greške na njihovoj aplikaciji.