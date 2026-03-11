VIDEO Američki udari na iransku mornaricu: Objavljena snimka eksplozija kod Hormuškog tjesnaca

CENTCOM kaže da je među ciljevima "eliminiranim" u utorak bilo i 16 minopolagača u blizini Hormuškog tjesnaca.

Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, rekao je tijekom brifinga u Pentagonu u ponedjeljak da je uništavanje iranske mornarice među tri ključna cilja operacije Epski bijes.

Američki predsjednik Donald Trump prethodno je zaprijetio da će uništiti sve iranske brodove koji pokušaju minirati Hormuški tjesnac - ključni međunarodni brodski kanal na Bliskom istoku gdje su kontejnerski brodovi postali metama napada.