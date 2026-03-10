Skijaški svijet bruji o Prevcu: Nakon neviđene dominacije stigle teške optužbe

Prevc je u Lahtiju osigurao Veliki kristalni globus čak šest natjecanja prije kraja sezone. U ukupnom poretku ima 1894 boda, dok drugoplasirani Ryoyu Kobayashi ima 1153, što znači da Slovenac ima nedostižnih 741 bod prednosti.

Slovenski skakač ove je sezone napravio niz rezultata koji će se dugo pamtiti. Postao je svjetski prvak u skijaškim skokovima, osvojio Mali kristalni globus u ski-letovima, slavio na Novogodišnjoj turneji, osvojio olimpijsko zlato te postavio svjetski rekord letom od 254,5 metara. Na sve to dodao je i Veliki kristalni globus u Svjetskom kupu.

Uz to je već upisao 13 pobjeda u ovoj sezoni, koja još uvijek nije završena.

Optužbe iz Poljske

Ipak, njegova dominacija nije svima dobro sjela. U Poljskoj su se pojavile optužbe da Prevc navodno iskorištava rupe u pravilima, pa su pojedini mediji otišli toliko daleko da su ga nazvali i prevarantom.

Sumnje su se dodatno pojačale nakon što je Prevc prvog dana natjecanja u Lahtiju diskvalificiran jer su njegove skije bile jedan centimetar duže od dopuštenog.

Poljski mediji tvrde da se oko slovenskog skakača već neko vrijeme vode rasprave.

'Svi mogu vidjeti da je njegov dres prevelik. Nešto jednostavno ne izgleda kako treba. Ipak, teško ga je optužiti za varanje jer je toliko puta provjeravan, a nije diskvalificiran. Očito je pronašao rupu u pravilima i koristi je', navode.

U Poljskoj se pritom spominju i detalji oko opreme i kontrole težine, a pojedini komentatori tvrde da je cilj pronaći način kako bi se Prevc uhvatio u nepravilnostima.

'Sumnje postoje, Domen Prevc je prevarant? Mathias Hafele postao je odlučan da uhvati Domena, a rezultat te želje bilo je otkriće o 100 grama koje je Prevc izgubio.'

Dominacija koja izaziva reakcije

Unatoč optužbama, Prevc nastavlja dominirati Svjetskim kupom. Do kraja sezone preostalo je još šest natjecanja.

Sljedećeg vikenda skakače očekuju dva pojedinačna natjecanja u Oslu, nakon čega slijede ski-letovi u Vikersundu.

Velika završnica tradicionalno će se održati u Planici, gdje su na rasporedu dva pojedinačna natjecanja i jedno ekipno.

S obzirom na formu koju pokazuje ove zime, Prevc ima priliku dodatno povećati broj pobjeda i još jednom potvrditi sezonu kakva se u skijaškim skokovima rijetko viđa.