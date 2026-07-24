Trump upozorio Rusiju i Kinu: 'Bilo bi to vrlo loše'

'Dvije velike države koje se često spominju po pitanju Irana, po mom mišljenju, u tome ne sudjeluju', napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, govoreći o opskrbi Islamske Republike naoružanjem.

'Bilo bi vrlo loše kad bi to činile. To svakako ne bi bilo u njihovom interesu', nastavio je republikanac.

Trump je to objavio u trenutku kad Washington istražuje potencijalnu rusku i kinesku prodaju informacija Iranu, nakon niza napada na američke vojne baze na Bliskom istoku.