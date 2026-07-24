oružje za iran

Trump upozorio Rusiju i Kinu: 'Bilo bi to vrlo loše'

Bi. S. / Hina

24.07.2026 u 19:30

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump u petak je upozorio Rusiju i Kinu da ne prodaju oružje Iranu, dodavši ipak da vjeruje Xiju Jinpingu i Vladimiru Putinu kad tvrde da ne sudjeluju u takvim isporukama

'Dvije velike države koje se često spominju po pitanju Irana, po mom mišljenju, u tome ne sudjeluju', napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, govoreći o opskrbi Islamske Republike naoružanjem.

'Bilo bi vrlo loše kad bi to činile. To svakako ne bi bilo u njihovom interesu', nastavio je republikanac.

Trump je to objavio u trenutku kad Washington istražuje potencijalnu rusku i kinesku prodaju informacija Iranu, nakon niza napada na američke vojne baze na Bliskom istoku.

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Američki predsjednik rekao je da mu je kineski kolega Xi Jinping tijekom susreta u svibnju potvrdio da ne želi naoružavati Iran.

'Uzimajući u obzir naše odnose, vjerujem mu na riječ'.

Dodao je da mu je ruski predsjednik dao slično obećanje, usprkos ratu u Ukrajini, piše France Presse.

'On razumije da ja ne prodajem oružje Ukrajini, nego zemljama NATO-a. One plaćaju nabavnu cijenu, a o tome kako se to oružje dalje raspodjeljuje nemam nikakvih saznanja', ustvrdio je.

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