Izrael prekida kontakte s Kajom Kallas: Za sve je kriva jedna izjava

"Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kallas dok ne povuče ovu krvnu klevetu koju je uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, koja je ujedno i jedina demokracija na Bliskom istoku", poručio je u četvrtak izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar na X-u, prenosi dpa.

Digitalni medij Euractiv prošli je tjedan izvijestio da je Kallas takve izjave dala u svibnju tijekom posjeta Meksiku.

Kallas, visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku, odgovorila je izraelskom kolegi u četvrtak da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.