Izrael postao prva zemlja koja je priznala Somaliland, afričke zemlje bijesne

Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će Izrael tražiti hitnu suradnju sa Somalilandom u poljoprivredi, zdravstvu, tehnologiji i gospodarstvu. U izjavi je čestitao predsjedniku Somalilanda, Abdirahmanu Mohamedu Abdulahiju, pohvalio njegovo vodstvo i pozvao ga da posjeti Izrael.

Netanyahu je rekao da je deklaracija "u duhu Abrahamskih sporazuma, potpisanih na inicijativu predsjednika Trumpa".

Sporazumi iz 2020. godine postignuti su uz posredovanje Trumpove vlade u njegovu prvom mandatu, a uključivali su formaliziranje diplomatskih odnosa Izraela s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinom. Kasnije su im se pridružile i druge zemlje.

Netanyahu, ministar vanjskih poslova Gideon Saar i predsjednik Somalilanda potpisali su zajedničku deklaraciju o međusobnom priznanju, navodi se u izraelskoj izjavi.

Abdulahi je u izjavi rekao da će se Somaliland pridružiti Abrahamskim sporazumima, nazvavši to korakom prema regionalnom i globalnom miru. Rekao je da je Somaliland predan izgradnji partnerstava, poticanju međusobnog prosperiteta i promicanju stabilnosti diljem Bliskog istoka i Afrike.

No somalijska je vlada osudila potez Izraela kao "nezakonit korak" i "namjeran napad" na njezin suverenitet, odbacujući priznanje Somalilanda, prema izjavi iz ureda premijera.

"Savezna vlada potvrđuje svoju odlučnost da poduzme sve potrebne diplomatske, političke i pravne mjere, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi obranila svoj suverenitet, jedinstvo i međunarodno priznate granice", stoji u izjavi.