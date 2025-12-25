iranska brigada

Izraelska vojska tvrdi da je ubila pripadnika snaga Kuds u Libanonu

V. B./Hina

25.12.2025 u 17:15

Izraelska vojska
Izraelska vojska Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI
Bionic
Reading

Izraelska vojska je u četvrtak rekla da su njene snage u Libanonu ubile pripadnika iranskih brigada Al Kuds uključenog u planiranje napada iz Sirije i Libanona

Vojska je muškarca identificirala kao Husein Mahmud Maršad al-Džavharija, nazvavši ga ključnim operativcem u jedinici 840 koja djeluje u sklopu Al Kudsa.

Ubijen je na području mjesta Ansarija, dodala je vojska u priopćenju, no nije pružila daljnje pojedinosti o njegovoj smrti.

Al-Džavhari je "djelovao u sklopu iranske Revolucionarne garde (IRGC) te je bio uključen u terorističke aktivnosti, kojima je upravljao Iran, protiv Države Izrael i njenih sigurnosnih snaga", stoji u priopćenju.

vezane vijesti

Između Izraela i Irana je izbio kratak rat u lipnju, a izraelska vojska gotovo svakodnevno izvodi napade u Libanonu tvrdeći da to čini kako bi spriječila obnavljanje libanonske milicije Hezbolah, koju podupire Iran.

Primirjem kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države je u studenom 2024. okončan preko godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha te je dogovoreno razoružavanje moćne oružane sukobe, prije svega na južnim područjima zemlje blizu granice s Izraelom.

Tvrdnje izraelske vojske Iran i Libanon nisu odmah komentirali.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oko kamere

oko kamere

Sto najboljih fotografija Pixsella koje su obilježile 2025. godinu
nesreća u tanzaniji

nesreća u tanzaniji

Dvoje Čeha među pet poginulih u padu helikoptera
pobuna u washingtonu

pobuna u washingtonu

Otkazan božićni jazz koncert u Kennedy centru jer je na zgradu dodano i ime Donalda Trumpa

najpopularnije

Još vijesti