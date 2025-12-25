Izraelska vojska tvrdi da je ubila pripadnika snaga Kuds u Libanonu

Vojska je muškarca identificirala kao Husein Mahmud Maršad al-Džavharija, nazvavši ga ključnim operativcem u jedinici 840 koja djeluje u sklopu Al Kudsa.

Ubijen je na području mjesta Ansarija, dodala je vojska u priopćenju, no nije pružila daljnje pojedinosti o njegovoj smrti.

Al-Džavhari je "djelovao u sklopu iranske Revolucionarne garde (IRGC) te je bio uključen u terorističke aktivnosti, kojima je upravljao Iran, protiv Države Izrael i njenih sigurnosnih snaga", stoji u priopćenju.