Izraelska vojska tvrdi da je ubila pripadnika snaga Kuds u Libanonu

Izraelska vojska je u četvrtak rekla da su njene snage u Libanonu ubile pripadnika iranskih brigada Al Kuds uključenog u planiranje napada iz Sirije i Libanona
Vojska je muškarca identificirala kao Husein Mahmud Maršad al-Džavharija, nazvavši ga ključnim operativcem u jedinici 840 koja djeluje u sklopu Al Kudsa.
Ubijen je na području mjesta Ansarija, dodala je vojska u priopćenju, no nije pružila daljnje pojedinosti o njegovoj smrti.
Al-Džavhari je "djelovao u sklopu iranske Revolucionarne garde (IRGC) te je bio uključen u terorističke aktivnosti, kojima je upravljao Iran, protiv Države Izrael i njenih sigurnosnih snaga", stoji u priopćenju.
Između Izraela i Irana je izbio kratak rat u lipnju, a izraelska vojska gotovo svakodnevno izvodi napade u Libanonu tvrdeći da to čini kako bi spriječila obnavljanje libanonske milicije Hezbolah, koju podupire Iran.
Primirjem kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države je u studenom 2024. okončan preko godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha te je dogovoreno razoružavanje moćne oružane sukobe, prije svega na južnim područjima zemlje blizu granice s Izraelom.
Tvrdnje izraelske vojske Iran i Libanon nisu odmah komentirali.