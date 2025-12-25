Izraelski ministar obrane: Nikada se nećemo povući iz Gaze

"Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar pojasa postojat će znatno sigurnosno područje", rekao je Katz tijekom konferencije koju su organizirale novine Makor Rishon koje podržavaju doseljenike.

Dodao je da bi to ostalo tako čak i u slučaju prijelaza na drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa i razoružanja Hamasa.