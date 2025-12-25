sigurnosno područje

Izraelski ministar obrane: Nikada se nećemo povući iz Gaze

V. B./Hina

25.12.2025 u 20:01

Israel Katz
Israel Katz Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Bionic
Reading

Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, rekao je u četvrtak izraelski ministar obrane Israel Katz

"Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar pojasa postojat će znatno sigurnosno područje", rekao je Katz tijekom konferencije koju su organizirale novine Makor Rishon koje podržavaju doseljenike.

Dodao je da bi to ostalo tako čak i u slučaju prijelaza na drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa i razoružanja Hamasa.

vezane vijesti

Sigurnosna zona bi se protezala unutar Gaze, a u sjevernom dijelu obalnog pojasa mogle bi se stvoriti izraelske doseljeničke jezgre koje bi štitile sigurnosnu zonu.

Katz, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, time je ponovno proturječio elementima Trumpovog mirovnog plana, koji predviđa postupno povlačenje svih izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Iako se nakon kritika sličnih izjava izrečenih u utorak činilo da ih Katz povlači, u četvrtak je na konferenciji rekao: "Vozim unatrag samo u automobilu."

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oko kamere

oko kamere

Sto najboljih fotografija Pixsella koje su obilježile 2025. godinu
nesreća u tanzaniji

nesreća u tanzaniji

Dvoje Čeha među pet poginulih u padu helikoptera
pobuna u washingtonu

pobuna u washingtonu

Otkazan božićni jazz koncert u Kennedy centru jer je na zgradu dodano i ime Donalda Trumpa

najpopularnije

Još vijesti