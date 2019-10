Iznervirani Bandić sočno opsovao u radijskom eteru

Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, gostujući u emisiji Zagrebi po Zagrebu Radio Sljemena najprije optužio novinara da promovira nasilje, a potom nakon razgovora sa slušateljima i sočno opsovao

'Na ucjene ne pristajemo, to može slati nekom drugom. S gradonačelnikom se tako ne razgovara, ja rješavam problem+ odgovorio je Bandić koji je prije te informacije rekao kako će se problem riješiti te da njegove kolege nisu reagirale na "adekvatan način" kada su saznale za presudu, piše 24 sata.

Naveo je da je problem je što ljudi ne žive svoj posao kao on.



Da ga žive 30 posto kao ja, sve bi bilo bolje. Ja sam institucija Grada, a ne klošar!', kazao je Bandić.



No, nakon informacije da ima samo 24 sata da riješi problem, Bandić se okomio i na voditelja emisije Zagrebi po Zagrebu.

Ma koliko voditelj bio uporan i pokušao objasniti da je samo htio komentar na izjavu, Bandić je bio uporniji.

'Žao mi je što preko vašeg etera promovirate nasilje. Neće nitko nikome slati ultimatume. Samo vas molim, razgovarate s gradonačelnikom. Uozbiljimo stvar! Ja sam institucija Grada i gradonačelnik, a ne klošar! Nema prijetnji u demokratskoj Hrvatskoj. Vi promovirate to ucjenjivanje, nemojte to raditi - grdio ga je gradonačelnik.



Nekoliko Zagrepčana javilo se i pitalo gradonačelnika razna pitanja vezana uz grad - o spremnicima za biootpad, stavljanju uspornika, uklanjanja biciklističke staze, tajmerima za semafore...

A zatim su se javile dvije gospođe i komentirale raniji Bandićev istup.

+Bandić je gradonačelnik, ali se ne ponaša demokratski', ustvrdila je jedna slušateljica, dok je druga čestitala voditelji na "smirenosti zbog bahatosti koje se dogodilo u studiju". Voditelj je pozvao slušatelje da postavljaju pitanja gradonačelniku, a Bandić je zatim komentirao pozive i - opsovao.



'Svatko ima pravo na svoj stav u demokraciji. Ja sam pristao biti u vašoj emisiji, a ono što se prenose drugi mediji, a onda to prenosite vi, je nekorektno. Može gospođa govoriti što hoće, mene nitko ne jebe. Ja sam prije dva sata razgovarao s čovjekom. Zašto to radite? S čime se hranite? Od kad je ta informacija? Ne može nitko ucjenjivati Grad Zagreb, svidjelo se to njemu ili ne. Taj se nije rodio niti će se roditi dok sam ja gradonačelnik', rekao je.