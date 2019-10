Petek: Izostala potrebna mjerenja zagađenja zraka tijekom požara na Jakuševcu

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u utorak je prozvao gradske vlasti da su obmanule javnost, jer nisu provedena potrebna mjerenja zagađenja zraka tijekom srpanjskog požara na odlagalištu otpada Jakuševec

Iznio je podatke po kojima je u tom požaru gorjelo sedam tona guma, 16,5 tona plastike, 41 tona metala, 1271 tona raznog glomaznog, nerazvrstanog otpada te skoro 1300 tona drva.

Ocijenio je da nije bilo odgovarajuće reakcije Gradske uprave oko zaštite zdravlja ljudi, jer nisu gorjeli samo reciklažno dvorište i otpadno drvo, pri čemu nisu provedena potrebna mjerenja zagađenja zraka.

'A oni su lagali da je sve u redu, da opasnosti nema te nisu naručili potrebne analize mogućeg onečišćenja zraka. Nikada nećemo saznati istinu koliko je dim i pepeo bio opasan za zdravlje', ustvrdio je Petek.

Dodao je kako se potpuno slaže s posljednjih mjeseci omiljenom izjavom gradonačelnika Milana Bandića kako je 'najvažnije da je čovjek zdrav'. No, da bi održali zdravlje, potrebna je adekvatna briga i preventiva, a to, kaže Petek, nije mogao vidjeti od Gradske uprave tijekom srpanjskog požara na Jakuševcu.

'Sada, kada baratamo činjenicama, jasno je da su Zagrepčani bili obmanuti i da je postupanje gradskih vlasti bilo skandalozno. Zagrepčani su se spasili zbog reakcije osjetila njuha, koja je nekada bila u funkciji preživljavanja', istaknuo je.

Rekao je i da Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar nije dobio nalog, pa nije niti uzeo uzorke zraka i pepela.

'Priznali su da nemaju čime uzeti potrebne uzorke i napraviti analizu različitih spojeva i pepela iz dima, koji se 24. i 25. srpnja nadvio nad skoro cijelim gradom. Niti su to učinili kada je više puta gorjelo postrojenje C.I.O.S.-a na Jankomiru. Za to netko treba odgovarati! No, sprega Zvonimira Šostara koji vodi Zavod Andrija Štampar s gradonačelnikom Bandićem je očito prejaka da bi im mogli vjerovati', poručio je Petek.