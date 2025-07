ZET ima važnu obavijest za putnike, pripremite se na vrijeme!

Autobusno stajalište Baštijanova u smjeru Dugava, privremeno će biti izmješteno 150 metara sjeverno od postojećeg. Autobusno stajalište Selska - Ozaljska u smjeru Dugava, u subotu i nedjelju neće biti u funkciji, a od ponedjeljka do završetka radova bit će izmješteno 150 metara južno od postojećeg.

Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Selske ceste i Ulice Matka Baštijana - (desno) Ulica Matka Baštijana - (lijevo) Ulica Dragutina Golika - (lijevo) Zagrebačka avenija - (desno) Selska cesta - u nastavku redovnom trasom prema Dugavama.

Autobusna linija 109 (Črnomerec - Dugave) će od subote, 12. srpnja u 7 sati do jutarnjeg izlaska autobusa u ponedjeljak, 14. srpnja, prometovati izmijenjenom trasom u smjeru Dugava, zbog radova na rekonstrukciji plinovoda na Selskoj cesti, na dijelu od Ulice Matka Baštijana do Ozaljske ulice:

Zbog postavljanja toranjske dizalice na Glavnom kolodvoru , u zoni perona 6 i 8, u subotu, 12. srpnja, od 8 do 20 sati, autobusi linije 220 (Glavni kolodvor - Dugava) polazit će iz Paromlinske ulice, ispred kućnog broja 11, gdje će se obavljati ulaz i izlaz putnika. Podsjećamo, polaske linije 219 (Glavni kolodvor - Sloboština) s perona 8, subotom ostvaruje autobus linije 229, s perona 10 u Koturaškoj ulici.

Zbog asfaltiranja Gradićke ulicu, u subotu, 12. srpnja, od 6 do 22 sata, autobusna linija 310 (Glavni kolodvor - Petrovina, prometovat će skraćeno, do kružnog raskrižja Ulica kralja Tomislava/Gradićka ulica. Krajnje stajalište u smjeru Petrovine bit će Gradići - Kralja Tomislava 57, a početno stajalište prema Glavnom kolodvoru bit će Gradići - Kralja Tomislava 46.

Linije 2, 6 i 11 prometuju skraćeno do Zapadnog kolodvora

Tramvajske linije 2, 6 i 11 će od subote, 12. srpnja do utorka, 15. srpnja (s mogućnošću ranijeg završetka radova), prometovati skraćeno do Zapadnog kolodvora, zbog rekonstrukcije vodoopskrnog cjevovoda u Ilici. Od Zapadnog kolodvora do Črnomerca vozit će autobusna linija 621 trasom:

Črnomerec - (istočni izlazni peron, kod objekta ZET-a) - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Ulica grada Mainza - Slovenska - Fonova - Zapadni kolodvor

Zapadni kolodvor (peron linije 146) - Hanuševa - Ulica Republike Austrije - Talovčeva - Reljkovićeva - Ilica - Črnomerec

Na usputnim stajalištima, u smjeru Črnomerca, zaustavljat će se i autobusi linije 146. Umjesto tramvajske noćne linije 31 prometovat će autobus i to u noćima od petka, 11. srpnja do jutarnjeg izlaska tramvaja u utorak, 15. srpnja, uz izmjenu trase u smjeru Savskog mosta

Črnomerec - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Reljkovićeva - llica i dalje svojom trasom.