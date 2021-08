Izetbegović odbacio Dodikovu ideju: Neće biti novih pregovora o BiH

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović poručio je u ponedjeljak kako neće biti nikakvih novih pregovora o budućnosti BiH na koje poziva čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik i pritom traži da u tome sudjeluju predsjednici Hrvatske, Turske i Srbije.

“O budućnosti Bosne i Hercegovine se neće pregovarati, ali će se razgovarati i to isključivo u institucijama države Bosne i Hercegovine, odnosno u Predsjedništvu i parlamentu", kazao je Izetbegović pridružujući se na taj način predsjedatelju Predsjedništva BiH Željko Komšiću koji je Dodikovu zamisao odbacio dan ranije.

Slično Komšiću, koji je rekao da Hrvatska i Srbija kao države za koje tvrdi da su izvršile agresiju na BiH tijekom proteklog rata sada nemaju nikakav kredibilitet za posredovanje jer BiH ima puno iskrenije prijatelje, takvu je tvrdnju za televiziju N1 iznio i Izetbegović.

"U tim je razgovorima dobrodošla potpora prijatelja iz međunarodne zajednice, ali sigurno ne u reduciranom formatu kojeg predlaže Milorad Dodik", kazao je Izetbegović.



Hrvatski predsjednik Milanović je tijekom dana Dodikov prijedlog opisao kao "drobronamjeran no nerealan" istaknuvši kako je jasno da je on usamljen u iznošenju takvih zamisli i da za to nema potporu unutar BiH.



No hrvatski je predsjednik zbog svojih komentara o stanju u BiH u dijelu medija u toj zemlji, a posebice zbog konstatacije da se "ne može slomiti Republiku Srpsku" u ponedjeljak zaradio kvalifikacije kako zvuči poput Dodika.

"Milanović u Dodikovom stilu", izvjestio je čitani portal Klix o Milanovićevim kometarima dok je portal Faktor blizak Izetbegovićevoj SDA objavio kako je "iz Milanovića progovorio Dodik jer isto misle o RS-u, Daytonu i (visokom prestavniku Christianu) Schmidtu".

Milanović je ocijenio kako se visokom predstavniku međunarodne zajednice daju prevelike ovlasti.