Izbori koji će oblikovati Europu 2026.: Dolazi li kraj Orbanove ere

Godina 2026. mogla bi se pokazati presudnom za političku budućnost Europe. Nakon burne 2025., obilježene izborima visokog uloga, optužbama za strano uplitanje i jačanjem desnice, Europska unija ulazi u novu izbornu sezonu u trenutku dubokih unutarnjih podjela i složenih geopolitičkih izazova

Rat u Ukrajini i dalje traje na istočnim granicama Unije, članice su razjedinjene oko podrške Kijevu, a odnosi s SAD-om sve su napetiji. U takvom kontekstu, izbori koji slijede – u nizu ključnih država članica, ali i izvan EU-a – mogli bi znatno promijeniti političku ravnotežu u Europi i njezin međunarodni položaj. Mađarska: Kraj Orbanove ere? Izbori u Mađarskoj mogli bi označiti kraj najduže neprekinute vladavine jednog političara u Europskoj uniji. Viktor Orban, koji je prvi put bio premijer od 1998. do 2002., a na vlasti je bez prekida od 2010., suočava se s najozbiljnijim izazovom dosad. Njegov glavni protukandidat je Peter Magyar, bivši insajder vladajućeg Fidesza koji se prometnuo u čelnika oporbe. Iako se Fidesz i Magyarova stranka Tisza ne razlikuju bitno u društvenim pitanjima poput migracija ili prava LGBTQ+ zajednice, Magyar kampanju gradi na ekonomskim temama – niskoj kupovnoj moći građana i zategnutim odnosima s Bruxellesom, zbog kojih Mađarska još ne može računati na višemilijardska sredstva iz fondova EU-a.

Prema posljednjim anketama, Tisza vodi s čak 13 postotnih bodova prednosti. Ishod izbora imat će posljedice koje daleko nadilaze mađarske granice. Orban je jedan od ključnih figura europskog nacionalno-konzervativnog bloka, blizak svjetonazoru američkog predsjednika Donalda Trumpa, te jedan od najglasnijih kritičara EU-a po pitanjima migracija, demokratskih standarda i rata u Ukrajini. Promjena vlasti u Budimpešti mogla bi značajno promijeniti odnose snaga u Europskom vijeću. Španjolska, Francuska, Njemačka i Italija: Lokalni izbori kao test nacionalne vlasti Četiri najveće države članice EU-a suočavaju se s regionalnim i lokalnim izborima koji će poslužiti kao svojevrsni barometar povjerenja građana u nacionalne vlade i pokazati koliko snažno jača krajnja desnica, piše Euronews. U Španjolskoj je socijalistički PSOE premijera Pedra Sancheza pretrpio težak poraz na regionalnim izborima u Extremaduri, nekadašnjem uporištu stranke. Vladajuća koalicija u Madridu dodatno je opterećena korupcijskim aferama i nemogućnošću donošenja proračuna već treću godinu zaredom. Predstojeći izbori u Aragonu, Kastilji i Leonu te Andaluziji bit će ključni test i za vladajuće socijaliste i za oporbenu Narodnu stranku, koja pokušava ojačati bez oslanjanja na krajnje desni Vox.

U Moskvi su se sastali Viktor Orban i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER NEMENOV / POOL





