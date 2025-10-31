'Nedostaje nam 7000 odgojitelja, za više od 30 posto djece nema mjesta u vrtićima'

Radi ujednačavanja financiranja vrtića, Glasovac je predložila da država preuzme sufinanciranje 50 posto ekonomske cijene vrtića za svako dijete u Hrvatskoj.

"Umjesto da se sustavno ulaže u taj kadar, država nudi improvizacije (...)vrtići su i dalje pretrpani, odgojiteljice i dalje potplaćene, roditelji plaćaju previše, a država premalo”, kazala je.

Sustav već danas vapi za 7000 odgojitelja , a godišnje ih samo 600 završava studij, za više od 30 posto djece nema mjesta u vrtićima . Vrtićke skupine su prenatrpane, a odgojitelji potplaćeni, navodili su u raspravi Sabina Glasovac (SDP), Ivica Baksa (NPS) i Dubravka Novak (Možemo!).

"Cilj trebaju biti jednaka prava i jednaki uvjeti za svu djecu, dostojanstveni uvjeti rada i dostojanstvene plaće za sve koji o toj djeci brinu”, poručila je Novak i pozvala na sustavan rad na povećanju privlačnosti zanimanja odgojitelja.

Baksa je pak pozvao Vladu da država preuzme financiranje plaća zaposlenih u vrtićima i time otvori put besplatnim vrtićima.

Dragana Jeckov (SDSS) navela je da prosječna mjesečna neto plaća odgojitelja iznosi 1124 eura, ustvrdivši da su, iako se poboljšavaju, i dalje relativno niske, što posljedično dovodi do pada interesa za studij ranog i predškolskog odgoja.

O upisnim kvotama na fakultetu nitko ne razmišlja , upisujemo na stotine i stotine ekonomista i pravnika, dok odgajatelja kronično nedostaje, ustvrdio je Marin Miletić (Most).

Propisivanje prednosti upisa ranjive djece zastupnici su pohvalili, uz opasku Glasovac da se moraju propisati univerzalni nacionalni kriteriji prednosti kako se ne bi dogodilo da u Zagrebu vrijedi jedno pravilo, u Kninu drugo, a u Osijeku treće.

Majda Burić (Klub HDZ-a) naglasila je da nitko za predškolski odgoj nije napravio više od Plenkovićeve Vlade, navodeći kako smo prema istraživanjima UNICEF-a i OECD-a u top deset zemalja svijeta po dobrobiti djeteta.

Djeca nisu trošak, ulaganje u djecu najbolja je investicija koju možemo napraviti ako želimo društvo koje ostaje, raste i napreduje, istaknuli su jednoglasno zastupnici.

Zakonom se šalje jasna poruka da sustav ranog i predškolskog odgoja nije luksuz, nego temelj jednakosti, kvalitete i pravednosti, želimo da svako dijete, bez obzira gdje živi, ima priliku za najbolji početak, poručio je Tomislav Josić (Domovinski pokret).