Desetnik HV-a otkrio detalje vojnog roka: 'Ovo će im biti najteže za svladati'

Vojna obuka trajat će dva mjeseca, a sastojat će se od tri faze - teorije, prakse i ocjenjivanja. Uz sve zadaće koje će morati obaviti, 800 ročnika neće imati vremena uživati u blagodatima svakodnevice
Ministarstvo obrane poslalo je 1200 poziva na zdravstvene preglede uoči vojnog roka. Pregledi kreću već krajem sljedećeg mjeseca, a do 1. ožujka bi trebalo biti odabrano 800 ročnika koji će popuniti vojarne u Kninu, Slunju i Požegi.
Obuka, odnosno temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, a za to vrijeme će ročnicima na račun svakog mjeseca stići 1100 eura.
"Kada počne obuka, trajat će dva mjeseca i sastoji se od tri faze. Prva faza je prilagodba i sama teorija koja traje dva tjedna, a druga faza traje pet tjedana i to je čisto praktični dio obuke. Treća najkraća faza traje jedan tjedan i to je čisto ocjenjivanje", objasnio je za RTL Danas desetnik HV-a Marin Kirasić.
Izlazak iz zone komfora
Među teorijom, ali i praksom, bit će teških zadaća, poput osposobljavanja za dužnost strijelca. Ročni dani će biti ispunjeni i brojnim drugim znanjima i vještinama koje će trebati usvojiti, poput taktike, reakcija, pružanja prve pomoći, NBK zaštite, a morat će naučiti baratati i modernim sustavima koje koristi HV, poput dronova.
U vojsci procjenjuju da će možda najteže biti odmaknuti ročnike od blagodati svakodnevice.
"Najteže će im biti za savladati biti bez mobitela, previše su naviknuti na mobitele i možda će to biti malo šok, ali i to što moraju izaći iz zone komfora na koju su navikli, svako jutro ustajanje. Ali mislim da, čim se naviknu nakon par dana, će im biti sve lakše i lakše", zaključio je desetnik Kirasić.