Desetnik HV-a otkrio detalje vojnog roka: 'Ovo će im biti najteže za svladati'

Ministarstvo obrane poslalo je 1200 poziva na zdravstvene preglede uoči vojnog roka. Pregledi kreću već krajem sljedećeg mjeseca, a do 1. ožujka bi trebalo biti odabrano 800 ročnika koji će popuniti vojarne u Kninu, Slunju i Požegi.

Obuka, odnosno temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, a za to vrijeme će ročnicima na račun svakog mjeseca stići 1100 eura.

"Kada počne obuka, trajat će dva mjeseca i sastoji se od tri faze. Prva faza je prilagodba i sama teorija koja traje dva tjedna, a druga faza traje pet tjedana i to je čisto praktični dio obuke. Treća najkraća faza traje jedan tjedan i to je čisto ocjenjivanje", objasnio je za RTL Danas desetnik HV-a Marin Kirasić.