Iz Vlade odgovorili Milanoviću: 'Očekujemo da se ispriča svima koje vrijeđa i da se stabilizira'

Predsjednik Zoran Milanović ovih dana žestoko je komentirao aferu Janaf, a za Dnevnik Nove TV iz Vlade su odgovorili da očekuju da se predsjednik ispriča.

Predsjednik Zoran Milanović s 50. manifestacije 'Branje grožđa' u Pregradi poslao je poruku premijeru Andreju Plenkoviću. Rekao je kako o curenju informacija i načinu na koji DORH vodi svoj posao trebaju 'ozbiljno razgovarati' on i premijer jer da neki 'ljudi vode svoj posao kao da im je to ćaćino'.

'To je kršenje osnovnih moralnih pravila. Ti si u srazu s ljudima koje želiš strpati u zatvor, možda su to zaslužili. Brutalno zlorabiš svoju poziciju silu i ne odgovaraš nikome', rekao je Milanović i dodao da se ionako mora naći s premijerom Andrejem Plenkovićem, na njegov poziv, zbog imenovanja veleposlanika u Vatikanu. Naglasio je kako je netko 'trebao znati i spriječiti ovu blamažu', te da je to tema za razgovor s premijerom.