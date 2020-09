Puhovski: Čekam da premijer javno kaže - Ispričavam se hrvatskoj javnosti što su u svim korupcijskim skandalima bili i članovi HDZ-a

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao aktualnu situaciju vezanu za aferu Janaf i otkrića koja su uslijedila vezana za 'Klub' Dragana Kovačevića u zagrebačkoj Slovenskoj ulici

'Klub je drugorazredno pitanje, ali je preveliki simbol da ga se preskoči. On je simbol da mali broj ljudi u društvu živi izvan društvenih normi. Pa je tako ministar Butković rekao: 'Tamo je bio predsjednik države, pa zašto ne bih i ja?' Javni funkcionari ne smiju dopuštati da im se plaća i kava, kamoli ručak ili večera, osim ako je riječ o rodbini ili prijateljima koje imaju odranije', rekao je Puhovski za N1 . Sporno mu je i to što se načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj u 'Klubu' nalazio s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem.

'To da se šef Glavnog stožera s vrhovnim zapovjednikom nalazi u privatnom klubu, a po nekom službenom poslu, to znači da se institucije ne smatra ozbiljnima, da se o stvarima važnima po vojsku ne pristupa ozbiljno', rekao je Puhovski.

Svađu između Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko toga smije li premijer znati za izvide koji se provode nad ljudima koji su na visokim dužnostima u državi, Puhovski je komentirao ovako:

'Moguće je da gospodin Milanović u jednom aspektu ima pravo. Ako kandidiramo nekoga za glavnog državnog odvjetnika ili za ministra, a netko vodi akciju, odnosno ta osoba je pod mjerama, onda premijer ili netko tko vodi nominiranje, mora biti informiran. To je po mom sudu važnije od tajnosti istrage. Ako su takvi propisi, onda treba predložiti promjene propisa. Obavijestiti nekoga da je u kontaktu s osobom pod istragom jest kršenje mjera i to se može smatrati nedopuštenim, ali to se može učiniti tako da se nekoga o tome obavijesti doslovno u četiri oka, interno', rekao je Puhovski i dodao kako je i to po sadašnjim zakonima nedopušteno.

Politički analitičar nije štedio ni Državno odvjetništvo za koje smatra da griješi zato što ne odgovara na Milanovićeve optužbe kako su od njih iscurile informacije.

'Nisu to neviđeni pritisci, imali smo puno gorih primjera. Ali DORH je tu sam kriv, ponašaju se kao princeze, u nekoj posebnoj izoliranosti od svijeta. Morali su reći da to nije tako. Ako predsjednik kaže da im cure informacije, onda DORH mora reći da su obavili istragu i obavijestiti javnost o tome', kazao je Puhovski, koji smatra da se pasivnošću oštećuje ugled institucije.

Puhovski smatra pogrešnim to što je Milanović rekao da on ne vjeruje da je Kovačević kriv, a komentirao je činjenicu da HDZ-u, unatoč aferama, ne pada popularnost.

'Očekujem trenutak kada će predsjednik Vlade, koji sada jako dobro dobro stoji, stati pred javnost i reći: Ispričavam se hrvatskoj javnosti što su u svim, ali u baš svim korupcijskim skandalima bili i članovi HDZ-a', kazao je Puhovski i dodao kako nije siguran da je Plenković to u stanju učiniti.