Ivo Goldstein: Iran naprosto želi oteti dominaciju Saudijskoj Arabiji

Riječ jest o višestoljetnom šijitsko-sunitskom sukobu, ali ne radi se tu o vjerskoj netrpeljivosti nego o borbi za moć. Iran naprosto želi preuzeti ključnu poziciju od Saudijske Arabije.

' Iranska vanjska politika je ključ problema i treba znati da Izrael nije sam po sebi bio meta Irana, nego je naprosto bio laka meta njihove vanjske politike. Ta je politika posljednjih 20 godina pokušavala preuzeti dominaciju na Bliskom istoku , pa smo umjesto jedne šijitske države, dobili njih čak pet: Iran, Irak, Sirija, Libanon i Jemen. To je za stare sunitske države poput Saudijske Arabije tektonski poremećaj', rekao je Goldstein u N1 Studiju uživo .

Iran želi destabilizirati zemlje Perzijskog zaljeva

Goldstein ističe da se dinamika bliskoistočnih odnosa odvija u trokutu Iran - Saudijska Arabija - Turska, odnosno četverokutu u kojem im se pridružuje i Egipat.

Iran napada države u Zaljevu jer ih želi destablizirati.

Povjesničar Goldstein ne očekuje da se promijeniti režim u Iranu jer dolaze još radikalnije snage.

'Treba stvoriti platformu za razgovore s Iranom. Nova ekipa je još radikalnija od stare i to ne sluti na dobro, ali svaki takav radikal može postati reformist. Trebalo bi stvoriti platformu za demokratizaciju Irana iznutra, navući ih obećanjem ukidanja sankcija pa da na to pristanu. Ta platforma bi podrazumijevala i da se Iran polako uključi u međunarodnu zajednicu pri čemu bi se morali odreći nuklearnog programa', upozorio je Goldstein te više puta ponovio kako se s Iranom treba dogovarati i razgovarati, a ne samo primjenjivati silu.