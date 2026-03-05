Izrael je još u studenom isplanirao ubojstvo Hameneija

Izrael je u studenom donio odluku o ubojstvu iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija i planirao je izvesti tu operaciju oko šest mjeseci kasnije, rekao je u četvrtak ministar obrane Israel Katz
Hamenei je ubijen u zračnom napadu u prvim satima američko-izraelskih udara na Iran koji su počeli u subotu ujutro.
'Još u studenom sastali smo se u vrlo uskom krugu i premijer (Benjamin Netanyahu) postavio je za cilj eliminaciju Hameneija', rekao je Katz za izraelske vijesti N12 TV.
Vrijeme je određeno za sredinu 2026., rekao je.
Plan je na kraju podijeljen s Washingtonom i predstavljen u siječnju nakon što su izbili prosvjedi u Iranu, kada je Izrael bio zabrinut da bi iranski pritisnuti klerikalni vladari mogli pokrenuti napad na Izrael i američku imovinu na Bliskom istoku, rekao je Katz.
Izrael kaže da mu je cilj eliminirati egzistencijalnu prijetnju koju vidi u iranskom nuklearnom programu i projektu balističkih raketa te dovesti do promjene režima.