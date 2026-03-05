Trump smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem

Američki predsjednik Donald Trump smijenio je kontroverznu ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem s dužnosti

Do kraja mjeseca trebao bi je zamijeniti senator iz Oklahome Markwayne Mullin, objavio je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Noem je bila jedna od najvidljivijih osoba u provedbi Trumpove oštre imigracijske politike, a njezin mandat posljednjih je mjeseci bio obilježen kontroverzama i političkim pritiscima. Našla se na udaru kritika nakon što su u Minneapolisu pripadnici saveznih snaga ubili dvojicu američkih državljana.

Noem dobiva novu funkciju u sigurnosnoj inicijativi U objavi je Trump zahvalio dosadašnjoj ministrici na radu, istaknuvši da je imala 'brojne i spektakularne rezultate'. Dodao je da Noem neće potpuno napustiti administraciju, nego će preuzeti novu dužnost, piše BBC. Prema njegovim riječima, postat će posebna izaslanica za projekt The Shield of the Americas, koji je opisao kao novu sigurnosnu inicijativu na području zapadne hemisfere. Detalji o toj inicijativi zasad nisu poznati, ali se pretpostavlja da bi mogla biti povezana sa sigurnosnom suradnjom i migracijskom politikom u državama Latinske Amerike.

Trump hvali novog ministra: 'MAGA ratnik' Trump je u istoj objavi pohvalio senatora Markwaynea Mullina, koji bi trebao preuzeti vođenje ministarstva. Zahvalio mu je na, kako je rekao, 'sjajnom predstavljanju divnih ljudi Oklahome', a opisao ga je i kao 'MAGA ratnika'. Posebno je naglasio njegovu prošlost profesionalnog borca mješovitih borilačkih vještina. Mullin je, prema Trumpovim riječima, 'bivši neporaženi profesionalni MMA borac' koji se dobro slaže s ljudima i razumije 'mudrost i hrabrost potrebne za provedbu agende Amerika na prvom mjestu'. Dodao je da će novi ministar 'neumorno raditi na zaštiti američkih granica'. Smjena se već neko vrijeme očekivala Za upućene promatrače političkih zbivanja u Washingtonu današnja objava nije veliko iznenađenje, iako je do nje došlo nešto brže nego što su neki očekivali. Izvori bliski Trumpovu timu navode da se već neko vrijeme razmatrala mogućnost zamjene ministrice, a predsjednik je navodno prethodnih dana kontaktirao s republikanskim zastupnicima kako bi ispitao njihovu reakciju na moguću promjenu. Noem je već mjesecima bila pod snažnim pritiskom zbog načina na koji je vodila golemi resor domovinske sigurnosti. Presudan incident u Minnesoti Dodatne kritike izazvao je incident početkom godine u saveznoj državi Minnesoti, gdje su pripadnici saveznih snaga tijekom operacije ubili dvojicu američkih državljana. Taj događaj otvorio je niz pitanja o odgovornosti i načinu djelovanja federalnih agenata.