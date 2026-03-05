Mađari bijesni zbog izjave Zelenskog: Ovo je skandalozno! To je čovjek kojem se EU divi

'To je izvan svake granice . Ovo je Ukrajina . Takva je 'kultura' koja dolazi iz Kijeva. I to je čovjek kojem se Bruxelles divi i zemlja koju žele ubrzano uvesti u Europsku uniju', poručio je Szijjártó na X-u.

Na izjavu ukrajinskog predsjednika reagirao je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó , koji je poruku iz Kijeva nazvao skandaloznom i potpuno neprihvatljivom .

‘Nadamo se da jedna osoba u EU-u neće blokirati 90 milijardi eura – ili barem prvu tranšu – kako bi ukrajinski vojnici dobili oružje koje im je potrebno’, rekao je Zelenski . ‘U suprotnom ćemo jednostavno dati adresu te osobe našim oružanim snagama – naši momci ga mogu nazvati i razgovarati s njim na svom jeziku’, poručio je ukrajinski predsjednik.

This is beyond every limit. This is Ukraine. This is the kind of “culture” coming from Kyiv. And this is the man Brussels admires and the country they want to fast-track into the European Union. No one can threaten Hungary or its Prime Minister. No one can blackmail us just… pic.twitter.com/dTJzXdNYCu

Prema njegovu tumačenju, riječi Zelenskog predstavljaju otvorenu prijetnju i pokušaj ucjene Mađarske zbog njezina stava o ratu i sankcijama Rusiji.

'Nitko ne može prijetiti Mađarskoj'

Šef mađarske diplomacije naglasio je da Budimpešta neće promijeniti svoju politiku pod pritiscima ni iz Ukrajine ni iz Bruxellesa.

'Nikto ne može prijetiti Mađarskoj ni njezinom premijeru. Nitko nas ne može ucjenjivati samo zato što odbijamo platiti cijenu ukrajinskog rata i zato što ne prihvaćamo više cijene energije zbog Ukrajine', napisao je.

Istaknuo je i da Mađarska neće dopustiti da je se, kako kaže, uvuče u rat.

Kritike zbog odnosa s Bruxellesom

Szijjártó je u svojoj reakciji prozvao i europske političke čelnike, tvrdeći da Zelenski uživa snažnu podršku u vrhu Europske unije.

'Bez obzira na to koliko Zelenski prijeti i bez obzira na to koliko tijesno surađuje s Ursulom von der Leyen i Manfredom Weberom, političkim saveznikom stranke Tisze u Bruxellesu, nećemo dopustiti da Mađarsku odvuku u rat', poručio je.

Spor oko nafte dodatno zaoštrio odnose

Najnovija razmjena oštrih poruka dolazi nakon izjave mađarskog premijera Viktora Orbana da će njegova zemlja 'silom' slomiti blokadu nafte i prisiliti Ukrajinu da ponovno pokrene isporuke naftovodom Družba.

Orban je najavio politički i financijski pritisak na Kijev te poručio da ne vidi prostor za kompromis ili dogovor.

Spor oko naftovoda dodatno je pogoršao već napete odnose između dviju država, dok Budimpešta nastavlja blokirati dio europske pomoći Ukrajini.