Ivan Turudić o presudama Sanaderu: Ako postupak traje 10-12 godina to nije ničija pobjeda...O tome od Dobronića nisam ništa čuo

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić komentirao je pravomoćnu presudu protiv Ive Sanadera u aferi Ina-MOL koja je bivšem premijeru treća pravomoćna presuda nakon Planinske i Fimi medie

"To je dugotrajan postupak. Mislim da su delibacioni novci na računu u Švicarskoj. Ne znam što je učinjeno. Stvar suda je 15 dana postoji rok za dobrovoljno plaćanje obveze. Sud čeka 15 dana, ako osoba koja treba podmiriti obavezu to ne učini, spis se dostavlja DORH-u i dalje je na njima namirenje tog novca", kazao je Turudić za RTL.

Objasnio je i što će biti sada sa Zsoltom Hernadijem i treba li ga Mađarska sada izručiti Hrvatskoj.

"Ne moraju ga izručiti. Nisu ni do sada poštivali europski uhidbeni nalog iako je vijeću Županijskog suda u Zagrebu sud EU dao za pravo. Postavili smo pitanje, na pet pitanja dobili smo pet pozitivnih odgovora. Nakon toga se ništa nije dogodilo. Postojali su mehanizmi prije 2-3 godine, nije se tada ništa učinilo, sada počinje teći rok pravomoćnosti presude za zastaru izvršenja kazne zatvora od dvije godine", kazao je Turudić te dodao da Hernadi još uvijek ne smije izaći iz Mađarske.



Ive Sanadera jedinstven je po mnogo toga – na pitanje mogu li se sad ti sudski procesi objediniti i koliko u nekakvom najidealnijem scenariju može on dobiti godina, Turudić je kazao da se mogu objediniti pravomoćne kazne kako bi se izrekla jedinstvena kazna zatvora koja ne može biti dulja od 15 godina.

"Valja napomenuti da osuđenik ima pravo na uvjetni otpust kojeg može tražiti nakon polovice izdržane kazne sudu koji je dobi o prvostupanjsku presudu, Županijskom sudu u Zagrebu. Nakon toga po žalbi bi odlučivao Visoki kazneni sud", kazao je.

Turudić se osvrnuo i na izjavu predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je kazao da će po pitanju poklića "za dom spremni" ujediniti sudsku praksu.

"On to ne može. To je ideološko pitanje par exellance. Pozdrav 'za dom spremni' je nesporno bio ustaški pozdrav u tzv. NDH. Taj pozdrav su koristili pripadnici HOS-a 1991. pa nadalje, tako da je teško uspoređivati situaciju sa situacijom u Njemačkoj ili Austriji gdje su stvari jasnije nego kod nas. Predsjednik Vrhovnog suda je hrabro rekao što je rekao, to je njegovo mišljenje. Valja isto tako napomenuti da je to stvar koja je u prekršajnoj grani sudovanja. Teško je povodom jednog prekršaja doći do odluke Vrhovnog suda. Postoji izvarnedni pravni lijek zahtjev za zaštitu od zakonitosti, ali ne znam je li podignut u jednom slučaju", kazao je Turudić.



Osvrnuo se i na prve dane Dobronića na čelu Vrhovnog suda.

"On je u medenom mjesecu s medijima i sad teče med i mlijeko. Situacija je dobra, ima opće simpatije, iskoristio je nekoliko dana da nam da pouke o sudačkoj etici i deontologije da govori o ovrhama, ali nije odgovorio na temeljno pitanje, kako se namjerava postići efikasnost. Danas je 10 ili 12 godina od početka suđenja Sanaderu. To nije ničija pobjeda, pobjeda države i vladavine prava ako postupak traje 12 godina od čega čovjek u istražnom zatvoru provede 6-7 godina. To su temeljni problemi hrvatskog pravosuđa na koje nisam čuo osvrt od predsjednika Vrhovnog suda, tim više što kaže da suci ne moraju riješavati norme nego da se može čekati da predmet sazrije. To su razbarušene izjave, vidjet ćemo što će vrijeme pokazati dalje", kazao je Turudić.