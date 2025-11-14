Italija razmatra jednokratni namet građanima koji posjeduju zlato

Trenutno takva imovina bez računa podliježe poreznoj stopi od 26 posto, koja se obračunava na njezinu ukupnu prodajnu vrijednost, a ne samo na kapitalni dobitak ostvaren njezinom prodajom.

Rok za prijavu bio bi lipanj iduće godine, a proces bi nadzirali ovlašteni posrednici i savjetnici, uz stroge provjere primjene propisa kojima se sprečava pranje novca .

Porezni obveznici koji nemaju račun za svoje zlatne poluge, nakit i kolekcionarske kovanice i odluče ih prijaviti po tržišnoj vrijednosti, platili bi porez po stopi od 12,5 posto, uz mogućnost podmirivanja porezne obveze u tri rate.

Građani zato nerado prodaju naslijeđeno zlato na službenom tržištu i neke transakcije obavljaju neformalnim ili kanalima koji transakcije ne prijavljuju, a to ograničava likvidnost tržišta i porezne prihode, rekli su zastupnici vladajuće koalicije stranaka Lige i Forza Italia.

Talijani u privatnom vlasništvu drže, po nekim procjenama, između 4.500 i 5.000 tona zlata, što po trenutnim cijenama vrijedi približno 500 milijardi eura.

Talijanski lanac trgovina "Compro Oro", koji se bavi otkupom i prodajom zlata, zabilježio je skok prometa u posljednje vrijeme budući da su cijene zlata dosegnule rekordne razine.

Prodaja rabljenog zlata ove je godine porasla za približno 25 posto, uz više od 1,2 milijuna transakcija mjesečno, jer su kućanstva prodavala stari nakit i kovanice, prema talijanskoj publikaciji Metropolitan Magazineu.

Zagovornici nameta ističu da bi mogao generirati značajan jednokratni proračunski prihod, a istovremeno bi se poboljšala transparentnost na tržištu koje već dugo obilježavaju netransparentno vlasništvo i obiteljski transferi, van službenih kanala.

Ako građani prijave 10 posto investicijskog vlasništva i pribave potvrdu o njegovoj tržišnoj vrijednosti, državni proračun mogao bi biti 'bogatiji' za dodatnih do 2,08 milijardi eura, procjenjuje ministarstvo financija.

Prijedlog bi također trebao potaknuti "legalni opticaj" zlata ukidanjem kaznenih mjera za građane koji ne mogu podastrijeti potvrde o kupnji od prije mnogo godina ili čak desetljeća.

Prijedlog amandmana još moraju odobriti vlada i parlament.