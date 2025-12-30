Island doživio najtopliji Badnjak u povijesti: Ovakve temperature nisu mogli ni zamisliti

Prema podacima Islandski meteorološki ured, u gradiću Seyðisfjörðuru na istoku Islanda 24. prosinca izmjerena je temperatura od čak 19,8 stupnjeva Celzija. Za usporedbu, prosječne prosinačke temperature na Islandu kreću se između minus jedan i četiri stupnja, piše Guardian.

Toplo vrijeme nije bilo samo na tom jednom mjestu. U Bakkagerðiju, točnije, u istočnom dijelu Borgarfjörðura, termometri su se zaustavili na 19,7 stupnjeva. Time je srušen dosadašnji prosinački rekord, postavljen 2. prosinca 2019. godine, kada je u Kvískerjaru u Öræfiju, na jugoistoku zemlje, izmjereno 19,7 stupnjeva.

Poklopili su se idealni uvjeti

Meteorolog Birgir Örn Höskuldsson iz Islandskog meteorološkog ureda objasnio je za novinsku agenciju RÚV kako su se stvorili gotovo idealni uvjeti za ovakav temperaturni skok. „Topli zrak tropskog podrijetla zadržao se iznad Islanda“, rekao je, dodajući da je snažan sustav visokog tlaka povlačio topao i vlažan zrak prema jugu te istodobno blokirao prodor hladnijeg zraka sa sjevera.

Znanstvenici upozoravaju da se Island ubrzano zagrijava kao posljedica globalnog zatopljenja, koje je uzrokovano izgaranjem fosilnih goriva i povećanim ispuštanjem stakleničkih plinova u atmosferu. Ekstremne temperature više nisu rijetkost, čak ni u dijelovima godine koji su tradicionalno hladni.