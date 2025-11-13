Policija u tunelima ispod Case del Jazz u Rimu: Čuvaju li mafijašku tajnu 31 godinu?

Istražitelji i psi tragači angažirani su u kompleksu Casa del Jazz u Rimu, izgrađenom na mjestu nekretnine oduzete mafiji, točnije Enricu Nicolettiju, za kojeg se vjerovalo da je bio blagajnik bande Magliana. Razlog za policijsku akciju je mogućnost da se u dosad neistraženim tunelima ispod objekta nalaze posmrtni ostaci suca Paola Adinolfija, nestalog 1994. godine

Cilj je pregledati i iskopati dio neistraženih tunela, za koje se pretpostavlja da potječu još iz rimskog doba, a nalaze se izravno ispod kompleksa oduzetog mafiji. Neki od tunela već su poznati, no drugi su potpuno neistraženi, zbog čega se proširila istraga, piše Corriere Della Sera. Na terenu su i stručnjaci iz Konzervatorskog zavoda, kao i pripadnici karabinjera, alpinisti i financijska policija. U kompleksu radnici kopaju na mjestima koja su im označili istražitelji. Trenutačno nije jasno koje su informacije ili novi tragovi potaknuli pokretanje ovakve operacije.

'Za ovu sam inicijativu saznao jutros, čitajući internetske portale. U ovom trenutku samo trebamo čekati i vidjeti kako će se aktivnosti razvijati. Moja obitelj i ja sada ne želimo ništa drugo komentirati', izjavio je odvjetnik Lorenzo Adinolfi, sin nestalog suca, koji je odmah došao do Case del Jazz. Bivši sudac Guglielmo Muntoni kazao je da se istraga ne odnosi samo na suca Adinolfija.

