Italija pozvala SAD da isplati plaće zaposlenicima vojnih baza

Oko 2000 nevojnih talijanskih zaposlenika, uglavnom u zračnoj bazi Aviano i vojnoj bazi Vicenza na sjeveroistoku Italije, nije primilo plaće za listopad u natoč tome što su zaposleni prema talijanskim ugovorima o radu, reklo je ministarstvo. Talijanski djelatnici u bazama američke mornarice u zemlji primili su plaće na vrijeme jer mornarica primjenjuje drugačija pravila.

U SAD-u, zbog rekordno dugačke blokade rada vlade, milijuni zaposlenika savezne vlade ostali su bez plaća, obustavljeni su ključni programi pomoći za hranu, a došlo je i do smetnji u u zračnom prometu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je i Washington i američko veleposlanstvo u Rimu da djeluju brzo, bez obzira na to kad će se prekinuti zastoj.

'Talijansko ministarstvo vanjskih poslova podnijelo je zahtjev američkom veleposlanstvu u Rimu, koje je potvrdilo da američka vojska i američke zračne snage provjeravaju s Pentagonom mogućnost korištenja svojih sredstava da se isplate plaće talijanskim zaposlenicima', priopćilo je ministarstvo.